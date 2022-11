Carlos Arias, candidato a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. | Fuente: RPP

El magistrado y candidato a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Arias Lazarte, afirmó este martes que hay un problema de ejecución de sentencias en el Poder Judicial al existir dos millones cien mil expedientes ya resueltos y sin ejecutar.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, Carlos Arias planteó, como parte de sus propuestas en caso llegue a reemplazar a Elvia Barrios, la necesidad de focalizar este problema desde la gestión.



"En el Poder Judicial hoy tenemos tres millones cien mil expedientes como carga procesal total, novescientos setenta mil son procesos en trámite, que están pendientes de sentenciar y de emitir sus autos finales, pero hay dos millones cien mil expedientes pendientes de ejecutar, ya están resueltos, lo que falta es ejecutar. Allí necesitamos focalizar el tema desde la gestión", indicó.



"Justicia incompleta"

Carlos Arias señaló que el trabajo de todo juez orientado a avanzar con la ejecución de sentencias carece de valor, ya que en un proceso de ratificación o busca ser calificado en su producción, solo le cuenta sentencias y autos finales.



"No hay ningún incentivo para que el juez o los servidores o auxiliares se aboquen a ese trabajo, pues el magistrado tiene que estar pensando en su propia situación: Necesito resolver estos procesos proque solo así me van a calificar, sino hago eso dirán que no tengo producción, no sirve para el trabajo (...) Ejecutar las sentencias también es importante como resolver los procesos. (Si no) es una justicia incompleta", sostuvo.

Carlos Arias precisó que otra de sus propuestas es construir una Corte Suprema "vértice". Es decir, sin la existencia de pluralidad de salas con competencias similares que generan riesgos de contradicciones de criterios.



"Lo que he propuesto es la necesidad de empezar a debatir una nueva ley, que se denominará el código de la casación en el Perú, ¿qué supone? supone que la Corte Suprema en lugar de estar preocupada por la descarga procesal, debería estar preocupada en construir una cultura de precedentes. Marcar la ruta hacia donde se debe interpretar el derecho. Esa debe ser la gran misión de la Corte Suprema. Hoy tenemos una dispersión legislativa en materia de casación", expresó.



Por este motivo, Carlos Arias urgió en la necesidad de un cuerpo único y orgánico procesal que reúna la casación para que la Corte Suprema funcione como está señalado en la ley. "Necesitamos cambiar las reglas a nivel de la Corte Suprema", manifestó.

