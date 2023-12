Caso Alberto Fujimori: análisis y reacciones tras declararse improcedente la ejecución de la sentencia del TC

Desde el punto de vista de Rivera, el TC "ya no puede hacer nada" por la liberación del Fujimori, porque la etapa de ejecución a concluido con la disposición del juez de Ica, Fernández Tapia. "De ninguna manera (el TC debería volver a pronunciarse por la sentencia) porque, en los hechos, la razón por la cual el juez no está cumpliendo la supuesta orden de libertad del señor Fujimori es porque existe un mandato de la CIDH", dijo.

"Por lo que ha declarado el juez, ese expediente va a ser devuelto al Tribunal Constitucional . El Tribunal Constitucional ya no puede hacer nada porque ya emitió una sentencia, acaba de emitir un auto en la que le devuelve el expediente al juez de Ica y después de eso ya no existe ningún procedimiento", precisó el abogado de IDL.

Por su parte, Carlos Anderson, congresista no agrupado, mencionó que no se puede desconocer las resoluciones de organismos supranacionales, como la suspendió de la ejecución del indulto ordenada por la CIDH. "Aquí es complicadísimo porque hay aspectos de carácter supranacional. Algunos dicen que no podemos ser esclavos de lo que diga una entidad supranacional. Pero nosotros como Estado nos sometimos voluntariamente a las autoridades supranacionales. Eso es normal. También nos sometimos al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional", refirió.

01 Dec 2023 - 01:05

Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular, consideró que el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial deberían actuar frente a la decisión del juez Fernando Fernández, pues este no tiene capacidad para disponer lo que dispone el máximo intérprete de la Constitución. "Un juez no tiene capacidad para discutir lo que el Tribunal Constitucional dice. El Tribunal Constitucional ha dicho que deben cumplir la sentencia. Ahora el Tribunal va a tener que pronunciarse al respecto. Es un tema netamente jurídico. No conozco yo, no soy abogado", señaló.