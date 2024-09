Abogado de Elizabeth Peralta ya no demandará a Ana Siucho: "Solo es testigo por un dicho de su hermano"

En entrevista con RPP, Benji Espinoza manifestó que la joven reconoció en el contrainterrogatorio que nunca se reunió con la fiscal Elizabeth Peralta, por lo que no podría ser testigo en caso su patrocinada haya pedido o recibido algún dinero.

Benji espinoza, defensa legal de la fiscal Elizabeth Peralta, remarcó este lunes que ya no presentarán ninguna demanda contra Ana Siucho por "manchar el nombre" de su patrocinada. Según explicó el letrado, esta decisión la tomó tras el contrainterrogatorio que le hizo a la joven.

"A través de la prueba ácida del contrainterrogatorio he puesto en evidencia que no es más que una señora que es testigo de referencia, es decir, solo es testigo de un dicho de su hermano. A la señora no le consta nada. De manera que ya no es necesario querellarla ni cursar una carta notarial ni demandarla", expresó en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Espinoza manifestó que la misma Ana Siucho reconoció que nunca se reunió con su cliente Elizabeth Peralta, por lo que consideró que no es testigo de que su patrocinada haya pedido o recibido algún dinero.

"En el caso concreto, a ella no le consta que mi clienta haya, por intermedio del señor Andrés Hurtado, solicitado algún dinero, que solo existe la versión del señor Hurtado que se la dio a su hermano. Nada más, de manera que es una información valiosa", añadió.

La defensa de la fiscal Peralta señaló que todavía no evalúan denunciar a Iván Siucho por lo que dijo contra su patrocinada en su confesión sincera; sin embargo, recalcó que este deberá mostrar pruebas.

"Yo espero que el señor pueda probar sus dichos y si no lo hace la Fiscalía tendrá que tomar una decisión, pero yo no tengo temor a eso", indicó.

No la defenderá frente al CAL

Por otro lado, Benji Espinoza manifestó que él no defenderá a la fiscal Peralta frente a la Comisión de Ética en el Colegio de Abogados porque tiene un cargo en la institución.

"Yo acabo de jurar hace poco como presidente de la Comisión de Litigación Oral y yo no quiero que se ponga en entredicho que pueda haber un tipo de favorecimiento. Yo voy a a defender a Peralta ante los tribunales, pero no en el CAL", sostuvo.