Fiscalía allana vivienda de Elizabeth Peralta en el marco de diligencias por presunto tráfico de influencias y cohecho

El Ministerio Público se encuentra realizando el allanamiento con descerraje del domicilio de la fiscal Elizabeth Peralta, en el marco de las diligencias por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo específico y cohecho activo específico, en agravio del Estado que se siguen contra ella; el conductor de televisión, Andrés Hurtado; y el empresario Augusto Miu Lei.

Cabe resaltar que ayer, lunes, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, autorizó dicha medida contra los tres investigados, que es ejecutada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

📢#AHORA | Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ejecuta allanamiento al domicilio de Elizabeth Peralta, en el distrito de Ate, como parte de investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico. pic.twitter.com/h0ehNWMApk — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 24, 2024

RPP pudo presenciar que fueron tres los fiscales que ingresaron a la vivienda de la magistrada Peralta, ubicada en la urbanización Parque de Monterrico, en el distrito limeño de Ate, y fueron recibidos por ella misma. Asimismo, llegó quien sería un abogado del equipo legal del jurista Benji Espinoza, identificado con un distintivo.

Vale resaltar que la diligencia incluye registro domiciliario y registro personal "con fines de incautación de bienes, especies y documentos, que guarden relación con los hechos y los delitos investigados" en los inmuebles a allanarse.

Además, el Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los tres investigados, a fin de que se "visualice y/o extraiga la información de los teléfonos móviles, memorias telefónicas (chips), memorias USB, discos duros externos, tablets, cámaras fotográficas, ordenadores (equipos de cómputo y laptops) incautados en los inmuebles allanados o en los registros personales de los afectados".

El juez supremo dispuso también que se "visualice y/o extraiga las conversaciones que obren en los diversos aplicativos (correo electrónico, WhatsApp, Telegram, Ciber, Signal, Messenger, Instagram, Facebook, entre otras redes sociales) configurados en los equipos de comunicación y/o telecomunicación que sean incautados en los inmuebles allanados o en los registros personales" de los referidos investigados.

Fiscalía citó a Elizabeth Peralta para rendir declaraciones

En horas de la mañana, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos recibió a la suspendida fiscal Luz Elizabeth Peralta, quien fue citada para rendir su testimonio en el marco de las referidas diligencias. No obstante, la magistrada se acogió al derecho de guardar silencio.

📢 #Ahora | Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos recibe la declaración de Luz Elizabeth Peralta Santur, investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico en agravio del Estado. pic.twitter.com/0f5efkgu9r — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 24, 2024

Al respecto, el abogado Benji Espinoza indicó que su defendida no dará su testimonio mientras la Fiscalía mantenga su posición de detenerla.

“Mi clienta quería hablar. Le he dicho doctora Peralta, usted ha confiado en mí para defenderla, confíe en mi instrucción. Usted no puede hablar ante un fiscal que no la quiere escuchar, y se preguntarán por qué no la quiere escuchar, porque ha pedido su detención”, dijo.

“Hoy la doctora Peralta está en libertad porque desde el día 1 hemos presentado todos sus arraigos, no hay riesgo de fuga, no hay riesgo de obstaculización. Qué obstaculización puede haber si ella ya no está en el cargo de fiscal”, agregó.