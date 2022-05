Caso Karelim López: ¿cuáles son las implicancias legales de sus declaraciones? | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

El abogado penalista Juan Peña explicó que actualmente no se pueden dictar medidas limitativas contra el presidente Pedro Castillo debido a su inmunidad. Esto a raíz de las recientes declaraciones de la empresaria Karelim López sobre supuestas irregularidades, así como la existencia de una red criminal liderada por el mandatario.

En entrevista con RPP Noticias, el especialista precisó que la Fiscalía de la Nación, a cargo de investigar al presidente Pedro Castillo, tendría que pedir una copia de las declaraciones de la empresaria Karelim López, así como los documentos y pruebas que podría haber integrado, a la Fiscalía especializada en casos de corrupción para utilizarlos como insumo.

Tras esto, el especialista explicó que los fiscales supremos podrían determinar si es necesario que se culmine el mandato presidencial o iniciar una investigación mientras todavía ejerce la Presidencia. En caso se decida esperar al final de su mandato, el abogado señaló que la investigación no perdería peso porque ya se tendrían las declaraciones acusatorias.

"Respecto a los indicios actuales, como investigaciones o declaraciones de colaboradores eficaces, esto no va a perderse porque ya se encuentra recabado por la Fiscalía. Quizás lo que va a poder hacer es acusar recién en ese momento al Congreso; sin embargo, las pruebas en la Fiscalía Suprema ya debería tenerlas", detalló.

"Imputaciones no tienen ningún sustento"

Esta mañana, el ministro de Justicia, Félix Chero, cuestionó las declaraciones de la investigada empresaria Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz ante el Ministerio Público, en las que acusa al presidente Pedro Castillo de liderar una organización criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), junto con familiares suyos y exfuncionarios.

"Estas declaraciones, sin lugar a dudas, llaman la atención, pero, además, nos deben llevar a una profunda reflexión de cuál es el enfoque que se le quiere dar y cómo se pretenden politizar estas declaraciones. La señora dice cosas que no tienen ninguna corroboración y la ponen en una ventana pública más allá de lo que debe suceder en la investigación", señaló.

"Se deslegitima cuando sale a decir a los medios de comunicación una serie de imputaciones que no tienen ningún sustento y no tienen ninguna corroboración, pero, además, ella y su abogado han dicho que no reconocen la comisión de ningún delito. Lo único que escuchamos son dichos y especulaciones sin ninguna corroboración", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el ministro Félix Chero también cuestionó que la empresaria Karelim López realice acusaciones cuando no ha reconocido haber cometido algún delito, pese a que se trata de un requisito en el proceso de colaboración eficaz. Al respecto, consideró que la intención de la empresaria "es buscar una ventana periodística de protagonismo".

