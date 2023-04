César Azabache, abogado penalista | Fuente: RPP

El abogado penalista César Azabache consideró este martes que "en el mejor de los casos" el juicio contra el expresidente Alejandro Toledo podría comenzar en un año debido a que se tendrá que revisar las declaraciones y documentos en la etapa preparatoria.



En entrevista con el programa Las cosas como son, César Azabache afirmó que el "tiempo ha sido un problema general" en el caso de Alejandro Toledo y puso como ejemplo el proceso de extradición que ha sido el "principal factor" de retardo para llegar a un juicio.

"Si logramos un ambiente equilibrado, la etapa llamada intermedia o preparatoria para el juicio donde se discute si la acusación está completa no debería pasar de este año. Normalmente un procedimiento equilibrado tiene esta etapa de dos meses a cuatro. Están tomando de ocho a 12, en el caso Humala son 24 meses", aclaró.

César Azabache explicó que estos plazos dependen de la cantidad de declaraciones y documentos que la Fiscalía solicita discutir en el juicio contra Alejandro Toledo.

"Y claro si se sobreabunda, como se ha sobreabundado en el caso Keiko Fujimori, el debate se prolonga. Pero, además, si un juez no filtra con cuidado qué cosa puede ser verdaderamente importante el juicio se convierte en un proceso interminable", advirtió.

"Esta no es una sentencia como la Fujimori"

El abogado penalista afirmó que durante todo este tiempo el expresidente Alejandro Toledo continuará con un régimen de prisión preventiva y de ser necesario esta medida puede ser prolongada.

"En el mejor de los casos temo que va a comenzar el año que viene y si no hay inteligencia para organizarlo puede tomar dos años solo el juicio (...) en primera instancia, falta la apelación un año más, la casación suprema otro año", expresó César Azabache.

Para César Azabache, la Fiscalía se ha "enfrascado" en organizar casos con un nivel de detalle que "interfieren" con la posibilidad de tener un juicio oportuno.

"No solo cansa, sino que hace que la sentencia al final llegue tan tarde que importe poco. Y vuelvo a decirlo, esta no es una sentencia como la de Alberto Fujimori, una que va a desarrollar conceptos fundamentales sobre derechos humanos y responsabilidad presidencial. Es muy importante que esta etapa intermedia o preparatoria acabe durante este año y que terminando este pueda terminar este juicio", insistió.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": La Dra. Sonia Zevallos, médico psiquiatra - responsable de la dirección de adultos y adultos mayores del instituto nacional de salud mental, indicó que el estrés es una reacción que tenemos en nuestro organismo como respuesta ante una situación que nos genera tensión, no solo por la intensidad de la situación si no por la frecuencia. Así mismo manifestó que el primer paso en una situación de salud mental debería ser con el psiquiatra y no el psicólogo pero eso no se hace por que no hay suficiente número de psiquiatras.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter