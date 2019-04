El abogado informó que en las próximas horas el ex juez será liberado de manera provisional. | Fuente: Andina

La defensa del ex juez César Hinostroza Pariachi, Guillermo Ruiz Blay, estimó que en un plazo máximo de 15 días la justicia de España dará una respuesta en cuanto al proceso de extradición que se le sigue a su cliente. Asimismo, aseguró que no existen elementos que sustenten que el proceso de extradición sea aprobado.

"No debería demorarse mucho. Pueden ser días o que para la próxima semana haya una resolución. Puede ser después de Semana Santa o dependiendo de la carga laboral, estoy haciendo una estimación", indicó Ruiz Blay a RPP Noticias.

En esa línea, estimó que hay un 50% de posibilidad de que la extradición sea aprobada como hay otro 50% que no. " En la realidad y siendo estrictos, en un 80% de los casos se conceden. Sin embargo en este caso no procedería la extradición porque ni siquiera hay delitos. Son hechos que no son ni meras faltas y no procedería", expresó.

Ruiz Blay indicó que de ser el caso que la extradición sea dictada, esta podrá ser apelada ante una Audiencia Nacional.

La defensa de Hinostroza Pariachi señaló que en las próximas horas el suspendido juez será puesto en libertad condicional. "Se hará en pocas horas. Por la mañana (hora local) había ido el funcionario del juzgado a comunicar sobre su libertad a él y a otros reos. Entonces con lo que tarde hacer su trabajo y en alistarse saldrá de prisión", comentó.