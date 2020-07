Vicente Zeballos, afirmó este martes que el Consejo de Ministros de España "ha dado pase a la procedencia de la extradición" de César Hinostroza. | Fuente: EFE

Tras conocerse que el Consejo de Ministros de España "ha dado pase a la procedencia de la extradición" de César Hinostroza, investigado por el caso 'Los cuellos blancos del puerto", el abogado del Perú en España, Arturo Ventura, brindó precisiones acerca de los pasos que se deberán de seguir y tomar en cuenta.

Así, por ejemplo, explicó que de ser el caso que la justicia española ordene su extradición, la defensa del suspendido juez supremo puede aún recurrir a una instancia superior, alargando así el proceso.

"Hasta que no haya agotado todos los recursos, sean internos o de casación del Tribunal Europeo, en principio no debería procederse o es previsible que no procedería la extradición. Como digo, es importante que el Consejo de Ministros sea firme en no asilar al señor Hinostroza", dijo Ventura en RPP Noticias.

El abogado indicó que de ser el caso que la defensa de Hinostroza recurra a una instancia superior, este desconoce del tiempo que tomaría en llegar a una decisión. "Si se que si recurriera en una casación, que creo que puede hacer ante el Tribunal Europeo Español, eso obviamente interrumpiría cualquier posibilidad", comentó.

Ventura recordó además que el tribunal de España admitió el proceso de extradición solo por tres de lo cuatro delitos que se le imputaban a Hinostroza: Trafico de influencias, patrocinio ilegal y negociación incompatible. Sin embargo, no lo será por pertencer a organización crimininal.

"El Estado Peruano ha prometido una segunda demanda de extradición ampliatoria por el presunto cohecho de Hinostroza al tiempo de huir de su país y ese segundo procedimiento ya esta en marcha aquí en España", indicó.