El exjuez enfrenta una extradición tras huir a España por el caso Cuellos Blancos. | Fuente: AFP

La Audiencia Nacional de España aplazó para el próximo 12 de enero la vista de extradición del exjuez de la Corte Suprema, César Hinostroza, investigado por la red de corrupción ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, al estar contagiado con la COVID-19.

La causa iba a ser vista este miércoles, sin embargo, su abogado informó que, tras infectarse, no estaba en condiciones de presentarse ante el Tribunal.

Esto no sentó bien en los fiscales y abogados del Estado peruano quienes estuvieron en desacuerdo ya que creen que esto es parte de una estrategia para dilatar el proceso.

“Esas son especulaciones de una presunta estrategia para alargar el proceso de extradición y las rechazo totalmente. Es una burla. Yo he recibido el diagnóstico de un hospital de Madrid que acredita mi enfermedad y la suspensión se encuentra justificada”, dijo a RPP Noticias César Hinostroza.

Finalmente, el presidente de la sala, Francisco Vieira, comunicó que, aunque el tribunal cree que Hinostroza podría comparecer, decidió aplazarla.

Proceso de extradición

En la nueva petición de extradición cursada por el Gobierno peruano, Hinostroza está reclamado por haber entregado presuntamente 10.000 dólares a una funcionaria encargada del control de migraciones de Tumbes para impedir supuestamente que se activase la alarma de prohibición de salida del país que pesaba sobre él, cuando estaba investigado.

Unos hechos que podrían constituir un delito de cohecho penado de dos a cuatro años de cárcel, según indica la Fiscalía en el escrito que apoya la entrega.

El pasado abril la sala acordó suspender la vista hasta que se resolviese su demanda de asilo y entonces Hinostroza advirtió que existía una persecución política contra él y sufrió amenazas de muerte.

En su petición de asilo se declaraba víctima de una "trama" encabezada por el expresidente Martín Vizcarra, que tendría como objetivo imputarle delitos inexistentes por su presunta afinidad con el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori.

En la vista de este miércoles el abogado de Hinostroza alegó también para aplazarla que está pendiente de que el Tribunal Supremo de España resuelva su recurso contra la denegación de asilo.

La sala entendió que el recurso no paraliza el procedimiento para determinar si debe ser extraditado o no, sin perjuicio de que luego la entrega se materialice o no en función de la resolución del Supremo.

(Con información de EFE)







