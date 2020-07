Gobierno espera concretar la extradición de César Hinostroza.

El Gobierno peruano, a través del Ministerio de Justicia, saludó la reciente decisión del Consejo de Ministros de España de aprobar esta mañana la extradición de César Hinostroza para que sea procesado en nuestro país por los delitos de patrocinio ilegal, negociación incompatible y tráfico de influencias.

"La aprobación de esta extradición es un logro de la lucha contra la corrupción de nuestro Gobierno, que a partir de la difusión de los CNM audios también impulsó importantes reformas judiciales para evitar que esta historia se repita", señalaron a través de un comunicado.

Luego de recordar que esta extradición ha sido concedida después de que, en noviembre del 2018, se enviara un pedido formal a este país, el Gobierno señaló que continuará haciendo seguimiento a este proceso "en cumplimiento de nuestra promesa de combatir la corrupción y la impunidad".

Por su parte, César Hinostroza anunció que acatará la decisión de las autoridades españolas una vez que se resuelva su pedido de asilo político; sin embargo, cuestionó la reacción "triunfalista" del gobierno peruano y recordó que es "perseguido" "por haber recomendado a una que otra persona para que consiga un puesto de trabajo".

"Me parece un poco exagerado que los miembros del Gobierno actual hagan un comentario triunfalista sobre la decisión del gobierno español como si se tratara de traer a un peligroso delincuente, como si se tratara de un personaje que le ha robado al país cuando la verdad es que me han condenado públicamente", reprochó.

Asimismo, consideró que la posición del gobierno peruano frente a su caso buscaría ocultar las "evidencias de corrupción" que se han denunciado, las cuales involucran a altas autoridades del Estado. En ese sentido, cuestionó también que estas presuntas irregularidades no sean investigadas por fiscales "que son muy expeditivos en algunos casos".

"A mí me han satanizado. El máximo representante del país me tildó de delincuente, pidió una condena severa, violando la presunción de inocencia. ¿Por qué no pide lo mismo ahora para la gente que está involucrada en su Gobierno? ¿Esto es justicia? Esto es persecución, pero yo voy a enfrentar en su momento con la ley en la mano para que se haga justicia", sentenció.