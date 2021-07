Jorge Montoya y José Cueto, ambos de la bancada de Renovación Popular, son incluidos en la investigación por el delito de sedición. | Fuente: Composición

La Cuarta Fiscalia Corporativa Penal del Ministerio Público decidió incluir a los congresistas electos Jorge Montoya y José Cueto, de la bancada de Renovación Popular, a la investigación por el delito de sedición, la cual también alcanza a periodistas.

De acuerdo con el documento, ambos tendrán que brindar sus descargos el próximo 4 de agosto a las 9 y 11 de la mañana, correspondientemente. Raúl Noblecila, uno de los abogados que presentó esta denuncia, señaló que "saluda la decisión de la Fiscalía".

"Estos señores no eran congresistas en funciones cuando han sucedido los hechos, no tienen inmunidad para que no se pueda incluirlos en la investigación", destacó el abogado.

"Estamos hablando de delitos comunes y esperamos con fe que la investigación avance", agregó.

INVESTIGACIONES EN AVANCE

Como se recuerda, la investigación es por la comisión de los presuntos delitos de conspiración para sedición y grave perturbación de la tranquilidad pública.

Esta investigación alcanza también al excandidato presidencial y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga

