Coordinadora Nacional de Derechos Humanos critica Ley APCI: "Se ha consolidado un intento de eliminar a las ONG"

Tania Pariona, secretaria de esta institución, recalcó que las ONG ya son fiscalizadas y auditadas, por lo que consideró que la norma debe ser derogada.

Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, criticó este lunes que la presidenta Dina Boluarte promulgara la Ley APCI porque consideró que el objetivo de la norma es conseguir la eliminación de las ONG.

"Las ONG vienen siendo fiscalizadas, auditadas. La plataforma de APCI es accesible a los ciudadanos, uno puede entrar y verificar qué proyecto se está subvencionando y en cuánto tiempo se ejecuta, cuánto de financiamiento viene recibiendo... todo eso es información pública. Aquí se ha consolidado un intento de desvanecer y eliminar a las organizaciones de derechos humanos que cumplen una labor fundamental en el país", señaló en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

Pariona manifestó que la labor de las ONG es apoyar a aquellas personas que fácilmente no acceden a la justicia ni a un espacio cívico donde puedan construir una propuesta para resolver una problemática. Además, recalcó que ellos no se oponen a ninguna fiscalización.

"Nosotros no estamos en contra de una auditoría ni fiscalización, eso ya lo vienen haciendo. Nosotros mismos estamos siendo auditados y fiscalizados, por lo menos en tres proyectos. Que nos fiscalicen, pero aquí el tema de fondo no es la fiscalización, sino que usaron el marco legal para escudarse de denuncias de procesos judiciales que ahora mismo se dan, que no sean demandados por los ciudadanos y a través de un organismo no gubernamental", sostuvo.

Buscarán su derogatoria

Tania Pariona adelantó también que, pese a la medida, presentarán acciones de amparo en casos concretos de vulneración a los derechos humanos.

"Es lo que corresponde, nosotros seguiremos la ruta regular el tiempo que amerite, pero lo que sí consideramos es que la derogatoria de esta ley es lo que corresponde porque creemos que atenta contra los derechos humanos en general, te corta la posibilidad de acceder a la justicia de cualquier ciudadano que pueda sufrir la vulneración a sus derechos por parte del Estado", indicó.



Boluarte promulgó la ley

La presidenta Dina Boluarte promulgó la ley que modifica la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), en una ceremonia realizada este lunes en Palacio de Gobierno.

De acuerdo al pronunciamiento de la mandataria, la norma busca reforzar la transparencia en el uso de recursos de cooperación internacional no reembolsable y establecer mecanismos de supervisión más estrictos, especialmente sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG).

Boluarte aprovechó la ocasión para arremeter contra las ONG que, en su opinión, afectan los intereses del país, y aseguró que ahora se realizará una revisión exhaustiva de las actividades que realizan.

Entre los cambios que hay en la ley se conoce que APCI tendrá nuevas funciones para garantizar la claridad en la gestión de recursos que reciben las ONG provenientes del exterior, ya sean públicos o privados.