Abogado de Martín Belaunde Lossio niega vínculos de su cliente con Nicanor Boluarte

Jimmy Benites, defensa legal de Belaunde Lossio, negó también que su patrocinado haya cambiado la línea editorial del periodico Diario Uno a favor del gobierno de Dina Boluarte.

Jimmy Benites, abogado de Martin Belaunde Lossio, negó que su patrocinado conozca o se reuniera con Nicanor Boluarte en la sede de una ONG que supuestamente funciona como bunker para el hermano de la presidenta Dina Boluarte.

Además, recalcó que su cliente fue a ese edificio en Miraflores solo para entrevistar al dirigente Domingo Cabrera Toro, cuya nota salió publicada en el periódico Diario Uno.

"No lo conoce, más que solo, obviamente, porque es hermano de la presidenta. No ha mantenido comunicaciones con él, no tiene su número telefónico. Lo que pasa es que el señor Belaunde fue el 11, 14 y 16 para entrevistar a Domingo Cabrera, quien es secretario general de la Confederación de Trabajadores Estatales", sostuvo en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

Benites también aclaró que el pago que recibió el Diario Uno por publicidad estatal no fue hecho directamente por el gobierno, sino que lo realizó una empresa tercerizada que subcontrató al periódico, a fin de que informe sobre la rehabilitación de carreteras en Cajamarca. En ese sentido, negó que ese dinero fuera para que se realicen notas a favor del gobierno.

"He conversado con mi cliente y me dijo que no se ha cambiado la línea editorial en beneficio del Estado. (Sobre el dinero recibido al diario) es información que se recopila para acreditarse porque mientras esté todo documentado no hay inconveniente", indicó.

El abogado informó que Martin Belaunde Lossio, como gerente comercial del Diario Uno, presentará todo lo necesario para demostrar ante los fiscales que todos los ingresos a favor de la empresa son ilícitos.

"Yo trabajo con la información que me entrega mi cliente. Es una empresa tercero, pero no tengo el dato a la mano, (¿vinculada al señor Nicanor Boluarte?) entiendo que no", expresó.

El 'bunker' de Nicanor Boluarte

Cuarto Poder informó que Nicanor Boluarte fue visto en múltiples ocasiones visitando un edificio en Miraflores, donde funciona la sede de la ONG, para presuntamente reunirse con el empresario Martín Belaunde Lossio y otros funcionarios del Estado.

Según el dominical, Jorge Garboza Amand, director de la ONG 'Las manos que ayudan de corazón', es un personaje vinculado al caso 'Los Waykis en la Sombra' y señalado como supuesto intermediario en la red de contactos del hermano de la presidenta.

El programa periodístico también indicó que a Garboza se le atribuye incluso una transferencia de 45 000 soles a Boluarte por concepto de asesorías.