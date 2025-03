Abogado de Nicanor Boluarte niega vínculos con ONG: "Se le encargó hacer una consultoría sobre educación rural"

Luis Vivanco manifestó que su cliente nunca usó la sede de la entidad para reunirse con funcionarios públicos, como informó un programa dominical.

Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, descartó este lunes que su cliente tenga vínculos o trabaje para la ONG 'Las manos que ayudan de corazón'. Esto luego de que un reportaje de 'Cuarto Poder' difundiera que el hermano de Dina Boluarte acudió hasta seis veces a la sede de dicha entidad para reunirse con funcionarios del gobierno.

"Él no forma parte de la ONG, no trabaja ahí, solo ha cumplido con un encargo específico que es llevar a cabo una consultoría que se llevó a cabo, se entregó y hasta ahí llegó la relación con la ONG digamos en términos contractuales. No existe nada más", manifestó al programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

Vivanco aseguró que no se reunió con ninguno de los personajes que se citaron en el reportaje como Martín Belaunde Lossio, Jorge Barboza, director de la ONG y Marco Antonio Revilla Arredondo, gerente general del Servicio de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico). En ese sentido, explicó que solo trabajó en una consultoría.

"(A Nicanor) se le encarga hacer una consultoría sobre educación rural. Y esa consultoría se lleva a cabo a lo largo de más o menos siete meses, esta consultoría es tan real que hay un contrato a través del cual la ONG contrata los servicios del señor, se hace el producto que tiene más de 100 hojas", añadió.

El abogado de Nicanor Boluarte recalcó que la nota periodística no muestra ninguna reunión entre su patrocinado con supuestos proveedores del Estado.

"Si estas personas han obtenido contratos o han obtenido beneficios con el Estado deberían investigar quién les ha dado los contratos, cómo los han ganado, en qué circunstancias para poder esclarecer que estemos frente a contratos regulares, pero no tienen absolutamente nada que ver con el señor Nicanor Boluarte", enfatizó.

El 'bunker' de Nicanor Boluarte

'Cuarto Poder' informe que Nicanor Boluarte fue visto en múltiples ocasiones visitando un edificio en Miraflores, donde funciona la sede de la ONG, para presuntamente reunirse con funcionarios públicos.

Según el dominical, Jorge Garboza Amand, director de la ONG 'Las manos que ayudan de corazón', es un personaje vinculado al caso 'Los Waykis en la Sombra' y señalado como supuesto intermediario en la red de contactos del hermano de la presidenta.

El programa periodístico también indicó que a Garboza se le atribuye incluso una transferencia de 45 000 soles a Boluarte por concepto de asesoría.