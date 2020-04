Los fiscales del Equipo Especial Lava Jato solo podrán participar en audiencias realizadas de forma virtual para no romper el aislamiento social obligatorio, según dispuso el fiscal superior Rafael Vela. Esto implica que la Fiscalía tiene previsto no participar este martes en la audiencia programada para ver el pedido de Keiko Fujimori de salir de prisión, la cual no podría realizarse sin un representante del Ministerio Público.

De acuerdo con una resolución a la que tuvo acceso RPP Noticias, el jefe del Equipo Especial Lava Jato tomó esta decisión para resguardar la salud de los fiscales a su cargo, y con base en un documento del Poder Judicial en el que se establece que las audiencias de variación o cese de prisión preventiva deben realizarse de forma virtual. Ambos documentos tiene fecha del viernes 17 de abril.

La medida aplica para los siete despachos fiscales que conforman el Equipo Especial Lava Jato, entre los que están los de José Domingo Pérez, Geovanna Mori, Germán Juárez Atoche y Carlos Puma, así como a sus adjuntos.



Medidas ante la emergencia

“Los jueces penales de los Distritos Judiciales del país (…) están en la obligación de resolver las solicitudes de variación del mandato de detención o de cese de prisión preventiva según corresponda (…) En los casos que se requiera realizar una audiencia, esta se llevará a cabo virtualmente o mediante el uso de un medio tecnológico idóneo que permita garantizar la tutela judicial”, se lee en la parte resolutiva de la Resolución Administrativa N° 000120-02020-CE-PJ, firmada por el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros.

En el documento firmado por Rafael Vela, se lee que “los señores fiscales [del Equipo Especial] concurrirán a las audiencias judiciales convocadas por el órgano jurisdiccional, siempre que implique no vulnerar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno Central. Consecuentemente, sólo podrán participar de manera virtual no presencial, por los medios tecnológicos que para ello habilite el Poder Judicial al ser el órgano convocante”.

Parte resolutiva del documento firmado por el fiscal Rafael Vela

Sobre las variaciones de prisión preventiva

En las últimas semanas, investigados por el caso Odebrecht con prisión preventiva solicitaron el cese de la medida o su variación por arresto domiciliario por riesgo de coronavirus. A algunos se les concedió, como a César Villanueva; a otros se les denegó, como a Susana Villarán; y para otros se ha convocado a audiencias presenciales, como en el caso de Keiko Fujimori y de Jaime Yoshiyama, el 21 y 22 de abril, respectivamente.

La audiencia de Jaime Yoshiyama había sido programada para el pasado viernes 17, pero se reprogramó luego de que el fiscal José Domingo Pérez se negó a participar bajo la misma lógica: se estaba poniendo en riesgo la salud de los participantes al realizarse de forma presencial.

Al respecto, en el documento se lee que la participación de los fiscales del Equipo Especial en este tipo de audiencias “será en la medida que lo que sea objeto de debate verse sobre las condiciones carcelarias, el estado de salud del interno y la propagación del COVID-19, ya que para intervenir en las mismas no se requiere contar con los actuados de la carpeta fiscal; y consecuentemente no quebranta el aislamiento social”. Es decir, en estas audiencias no se discutirá lo investigado, sino la salud y el estado del investigado en el penal ante la pandemia.

Las investigaciones de los fiscales del Equipo Especial Lavato están paralizadas desde el 16 de marzo, cuando entró en vigencia el estado de emergencia en el Perú por el coronavirus



Resguardar la salud de los fiscales

En la parte resolutiva, el documento firmado por Rafael Vela dispone lo mencionado en los párrafos anteriores como “como lineamientos de trabajo obligatorio” para que los fiscales del Equipo Especial Lava Jato puedan “participar en audiencias de cese de prisión preventiva y otras, con fundamento de Emergencia Sanitaria, por la propagación del COVID-19”. También se dispone que este equipo de fiscales debe respetar el “aislamiento social obligatorio (…) en salvaguarda del derecho a la vida y salud de los mismo” y se deja sin efecto “cualquier disposición y/o resolución, oficio o documento, que se oponga a la presente”.

Para esta semana hay al menos dos audiencias presenciales de variación o cese de prisión preventiva que involucran al Equipo Especial Lava Jato, específicamente al fiscal José Domingo Pérez. Ambas fueron programadas por el juez de investigación preparatoria Roger Santos Benites, de turno por estos días en los casos de la Sala Penal Nacional (sede judicial donde se ve el caso de Keiko Fujimori): la de la lideresa de Fuerza Popular y la de Yoshiyama, ex secretario general del partido fujimorista. Con esta resolución, se prevé que la Fiscalía no participe al menos en la del martes por ser presencial y no virtual.