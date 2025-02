Corte Suprema evalúa hoy pedido de Nadine Heredia para archivar delito de colusión en caso Gasoducto Sur Peruano

La defensa legal de Nadine Heredia presentó un recurso de casación para revocar una resolución previa que confirmaba la que declaró infundada la excepción de improcedencia de acción con la que busca archivar el delito atribuido por Fiscalía.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Corte Suprema evaluará este viernes 28 de febrero el pedido de Nadine Heredia para que se archive el delito de colusión agravada que le atribuye la Fiscalía como parte del proceso penal que afronta junto a su esposo, el expresidente Ollanta Humala y otros por el caso Gasoducto Sur Peruano, vinculado a Odebrecht.

En una audiencia virtual a realizarse desde las 9 de la mañana, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema analizará el recurso de casación que presentó Heredia Alarcón, a través de su defensa legal, para revocar la resolución que emitió la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, el 5 de julio del 2023, en la que confirmó una resolución de primera instancia emitida el 27 de setiembre del 2022 que declaró “infundada” una excepción de improcedencia de acción con la que busca que se archive dicho delito que le atribuye la Fiscalía en este caso.

El tribunal presidido por el juez supremo César San Martín escuchará ese día los argumentos de la defensa legal de Nadine Heredia, así como también de los representantes de la Fiscalía Suprema asignada al caso y de la Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.

Argumentos

La defensa legal de Nadine Heredia sostiene que su patrocinada no podría ser autora del delito de colusión por no reunir la condición de funcionaria al momento en que se produjeron estos hechos por lo que a través de su recurso de casación propone que se precise si quien no ejerce un cargo público, en virtud de una designación autorizada por el ordenamiento puede ser considerado sujeto activo del delito de colusión, si esta cualidad del agente integra la tipicidad penal y si puede aceptarse una excepción de improcedencia de acción en los casos de que el agente no tenga las cualidades legalmente exigidas.

Al respecto, la sala suprema consideró que en este caso se planteó un tema de especial relevancia casacional para fijar o precisar doctrina jurisprudencial “en el presente caso es menester definir la noción de funcionario de hecho, si quien lo hace puede cometer delito de colusión y, en su caso, cuáles son los elementos que lo determinan, El caso debe abordarse desde las causales de inobservancia de precepto constitucional e infracción de precepto material”.

Nadine Heredia es investigada además en la Fiscalía por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir a raíz del caso Gasoducto Sur Peruano, vinculado a Odebrecht.

Heredia Alarcón también afronta un juicio oral por los presuntos aportes ilegales a las campañas presidenciales de su esposo Ollanta Humala en los años 2006 y 2011, caso por el cual el fiscal Germán Juárez Atoche pidió que se le imponga 26 años y medio de prisión, así como 20 años de cárcel para el exmandatario al acusarlos por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.