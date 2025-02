Abogado de Janet Tello cuestiona que JNJ no aclare si ha iniciado un procedimiento disciplinario "célere" contra su defendida

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El abogado Luciano López asumió este viernes la defensa legal de Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, en el procedimiento disciplinario iniciado contra ella por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Como se sabe, esta mañana, a través de un comunicado, la JNJ confirmó la apertura del referido procedimiento, a partir de una denuncia interpuesta el pasado 4 de noviembre por Julio Ramón Cadenillas Díaz, debido a la "actuación funcional" de Tello y otros 4 magistrados como "integrantes de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema".

Al respecto, López cuestionó que en dicho comunicado la Junta no haya negado que lo actuado contra su patrocinada se trate de un procedimiento disciplinario por vía célere, ni la haya notificado de la denuncia.

"Aquí hay algo muy preocupante […] Estamos ahorita sobre la base de comunicados, mi patrocinada aún no es notificada formalmente con esta denuncia. [Se entera] por el comunicado de la Junta Nacional de Justicia. Ha salido un comunicado de la JNJ que, frente a la extrañeza que, públicamente, manifiesta mi patrocinada de un trascendido de prensa [...], la Junta Nacional de Justicia más bien no lo niega, sino lo reafirma y dice: 'sí, estamos procesando una denuncia', pero no niega que esta puede estar siendo tramitada por una vía célere que está reservada para casos de flagrancia o de conductas tan graves que ameriten la destitución", explicó.

"A mí lo que me preocupa, desde un punto de vista muy objetivo, es que en el comunicado de prensa de la JNJ esas cuestiones no están despejadas, porque ellos en lugar de decir ‘no hemos tramitado esto, nos parece que esto no se tramita por una vía célere’, no ha dicho nada de eso, todo lo contrario. Más bien, hasta el momento […], solamente tenemos el comunicado y ni siquiera se ha notificado formalmente una decisión", agregó.

#Atencion He aceptado asumir la defensa legal de la Dra #JanetTello, Presidenta del @Poder_Judicial_

Abogado dice que acusación del denunciante es falsa

Asimismo, López sostuvo que el denunciante es un expolicía "sancionado por unas conductas de fraude" ante el Tribunal de Disciplina de la Policía, y que la propia denuncia contra Tello es falsa.

"Estamos hablando de un expolicía acusado de unas conductas para nada transparentes, todo lo contrario, y que él judicializa todo este asunto. Esto llega ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema emite una decisión en la que, verificando el cumplimiento de una serie de requisitos, primero, formales, para ver si mira el fondo del asunto o no. En ese momento, Tello era la titular de la Primera Sala de Derecho Constitucional. Entonces, junto con sus colegas, primero, evalúan ese recurso, que es un recurso muy especial que debe cumplir con una serie de requisitos formales […], como que esté debidamente fundamentado, una serie de cuestiones técnicas [que] no se cumplían", explicó.

"Lo que presuntamente se les acusa por parte de este señor, este efectivo policial sancionado por fraude, es que han aplicado una norma derogada, y eso es rotundamente falso", remarcó.

El abogado refirió que la sala que conformaba su patrocinada no emitió una resolución judicial en base a una norma derogada, sino que aplicó "una modificación [...] correctamente y que está debidamente fundamentada".

"Lo primero que hemos hecho es un tanto indagar porque, para esto, la señora presidenta me comenta algo que, como litigante, también conozco: que su sala tramita como 20 mil causas al año […] Esta es una dentro de esas 20 mil y en la que no hubo un pronunciamiento de fondo y en la que además […] esta decisión de ellos ha sido cuestionada en un proceso de amparo. Es decir, el efectivo policial retirado ha planteado una demanda de amparo, es decir, ha judicializado el caso y, hasta el momento, el caso está en trámite, ha tenido una sentencia adversa para él, que ha dicho que no hay ningún problema de fundamentación en la resolución", aseveró.

"Entonces, ¿esto la Junta Nacional de Justicia lo conoce? ¿Es cierto que ha abierto un procedimiento en el que ha exceptuado la investigación preliminar, donde podría indagar y enterarse de que esta causa está judicializada?", añadió.

Finalmente, López sostuvo que esperarán la notificación de la apertura del procedimiento y actuarán en base a ello.

"Nosotros vamos a hacer la defensa que corresponde, porque lo primero que tengo que hacer es recibir la información, la notificación, no necesariamente un comunicado. Eso es lo que a mí me preocupa. O sea, ¿por qué en un comunicado donde además no se aclara absolutamente nada? Se verifica más bien, y se deja constancia, de que hay una denuncia presentada por un ciudadano, que es un efectivo policial retirado por un acto de corrupción, y en un trámite donde ellos no desmienten que sea célere, cuando está reservado para casos de gravedad, en un mes en el que ellos recién se inauguran ¿y se inauguran de esta manera?", cuestionó.

"Yo espero, por la sanidad de la propia Junta Nacional de Justicia y por su transparencia, que estas cosas, en realidad, no trasciendan, que a lo mejor seamos notificados hasta con una no apertura de investigación. Yo espero que en realidad sea así", puntualizó.