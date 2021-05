Daniel Urresti se encuentra en juicio por el caso Hugo Bustíos. | Fuente: RPP Noticias

La Fiscalía reanudó hoy su interrogatorio a Daniel Urresti como parte del juicio en su contra por el asesinato del periodista gráfico Hugo Bustíos, interrogatorio en el que el congresista y excandidato aseguró que no sabía que Bustíos realizaba una labor periodística en 1988, cuando fue asesinado en Huanta y cuando él era oficial de inteligencia en una base contrasubversiva del lugar.

Antes las preguntas del fiscal Luis Pinto, moderadas pro la juez María Apaza, Daniel Urresti aseguró que no conoció a ningún periodista y que no sabía que se hacía periodismo en Huanta, y que tener conocimiento de esto no era parte de su labor de inteligencia en la base contrasubversiva de Castropampa. Según él, se enteró de que Bustíos estaba asociado al periodismo luego de su muerte y de las denuncias periodísticas al respecto.

"De la única persona que yo he sabido después que era asociado a la prensa es el señor Hugo Bustíos, en su momento yo pensaba que era una autoridad (...) No sabía que había periodistas en Huanta. No sabía que existían periodistas", indicó.

En otro momento, el fiscal le preguntó al acusado Daniel Urresti qué hacía cuando le llegaba información de inteligencia que alguien en un caserío de Huanta estaba vinculado al terrorismo, ante lo cual Daniel Urresti aseguró que nunca le llegó una información de este tipo.

"Jamás recibí una información que me diga que en este caserío tal es militar, tal es mando político o tal es terrorista. Jamás recibí esa información. La información que en algún momento recibí era sobre los movimientos de los terroristas de la fuerza local", mencionó.

La de hoy fue la segunda sesión del interrogatorio a Daniel Urresti por este juicio en su contra, interrogatorio que comenzó la semana pasada y que continuará este jueves 6 de mayo desde las 10:30 a.m. La Fiscalía pide 25 años de prisión para el actual legislador al acusarlo de ser el autor mediato del asesinato del periodista gráfico Hugo Bustíos.

