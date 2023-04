Defensa de Alejandro Toledo busca retrasar nuevamente su extradición con pedido de inicio de juicio en Perú

Defensa de Alejandro Toledo solicita el inicio del juicio en Perú para extraditarlo.

El abogado del expresidente Alejandro Toledo continúa con su estrategia legal para intentar dilatar su extradición al Perú. Esta vez, la periodista Liliana Michelena dio a conocer un documento en el que el letrado pide al Noveno Circuito de Apelaciones una suspensión temporal de este procedimiento a fin de tener tiempo para una reconsideración.

En el documento publicado por la periodista, se menciona que la defensa legal de Alejandro Toledo pide la orden de enjuiciamiento que demanda el tratado de extradición entre ambos países.

La información recuerda, además, que en una audiencia de marzo último frente a este tribunal de la misma corte una jueza interpretó que este pedido es ambiguo.

Recurso dilatorio

Al respecto, el abogado penalista Andy Carrión explicó que la orden de enjuiciamiento que reclama el abogado de Alejandro Toledo busca que se amplíe a 21 días el plazo para que pueda sustentar un supuesto requisito previsto en el tratado de extradición, además de discutir el fondo de la reconsideración al mandato dictado por la justicia de los Estados Unidos.

"Es decir, que como todavía no existe en el Perú un juicio pendiente, no estamos si quiera en la etapa inicial del juicio, entonces no sería posible alcanzar esta suficiencia requerida por el tratado de extradición y, por tanto, no sería posible a su vez extraditar a Alejandro Toledo a nuestro país", explicó a RPP Noticias.

"Esta discusión ya se dio en el año 2020. En aquella oportunidad lo que esgrimió la defensa del ahora extraditable Alejandro Toledo es que no se contaba en su oportunidad con una acusación, es decir, que como todavía la etapa de investigación no estaba tan avanzada, tampoco alcanzaba esta suficiencia de la acusación, cosa que en su oportunidad fue rechazada; sin embargo, como Alejandro Toledo nos tiene acostumbrados, este se convertiría en otro recurso dilatorio más", agregó.





