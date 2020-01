Wilfredo Pedraza abogado de la ex primera dama Nadine Heredia, confirmó en Ampliación de Noticias que no está deacuerdo con la medida impuesta por el juez Jorge Chávez Tamariz. Asimismo, indicó que no se buscó favorecer a Odebrecht en la construcción del Gasoducto Sur Peruano en reuniones privadas.