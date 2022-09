En una entrevista para Infobae, Antauro Humala refirió que el único trabajo que hizo durante su reclusión fue escribir 4 libros | Fuente: Andina

Mediante un oficio remitido a Omar Méndez, presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Defensoría del Pueblo solicitó a dicha institución investigar las declaraciones del ex recluso Antauro Humala Tasso respecto a que no habría realizado los trabajos que posibilitaron la redención de su condena y, con ello, su excarcelación.

"Pedimos al INPE investigar hechos mencionados por el señor Antauro Humala en la entrevista a Infobae, donde señala, de manera abierta, que nunca realizó actividad de trabajo o educación, como pintura o manualidades, dedicándose solo a redactar sus libros", señala uno de los tuits de la Defensoría al respecto.

"Asimismo, advertimos que de establecerse irregularidades en la redención de la pena, correspondería al INPE declarar la nulidad de oficio de la resolución que declaró el cumplimiento de condena, ello conforme a Ley del Procedimiento Administrativo General", agregó el organismo.

¿Qué dijo Antauro Humala?

Como se recuerda, el jefe del INPE, Omar Méndez, declaró ante el Congreso que Antauro Humala había redimido su pena por aprobar módulos ocupacionales, donde realizó proyectos de Hello Kitty, se capacitó en hacer tulipanes y en el arte de las danzas folklóricas peruanas. Debido a ello, según su versión, fue excarcelado el 19 de agosto pasado y no el 2024 como correspondía.

Sin embargo, en una entrevista al portal Infobae, Antauro Humala negó haber hecho alguno de esos trabajos, a los que calificó como "coju...". En vez de ello, según afirmó, escribió 4 libros.

“Que estos ineptos hayan puesto sus normas, quizá no quieren mostrar que Antauro Humala escribe libros. No lo sé. El INPE ha dado una versión al Congreso y, seguramente, en el papel ha figurado así. Pero, en los hechos, esto es mi obra (refiriéndose a su libro) No hago coju...”, afirmó.

“Yo como interno, prisionero y cautivo, he cumplido con mis años de carcelería, he trabajado y escrito cuatro libros que han sido publicados en la Feria Internacional del Libro. Dos desde la cárcel de Piedras Gordas, uno de la cárcel de Chorrillos y uno en la Base Naval. Además, he seguido dirigiendo mi periódico que volvió a salir y he seguido organizando mi partido desde la cárcel”, agregó.

Según Humala, el jefe del INPE habría dado cuenta de esos trabajos por no querer "reconocer" su obra escrita.

"El INPE y el Estado peruano es tan inoperante que si Cervantes hubiese estado preso y escribía el 'Quijote de la Mancha', no lo hubiesen considerado trabajo. Yo he escrito en prisión cuatro libros, pero el INPE no los considera trabajo (...) Yo no hice nada y este es mi trabajo (muestra su libro) Como para el INPE, esto no es trabajo pues pusieron esas cojudeces. Eso nunca lo he hecho y lo digo sinceramente. Es problema del INPE", remarcó.





