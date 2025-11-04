Delia Espinoza critica a Tomás Gálvez por remoción de fiscal encargada del caso Cuellos Blancos: "Uno mismo no puede actuar como juez y parte"

La suspendida fiscal de la Nación señaló que, según trascendidos, el titular interino del Ministerio Público, Tomás Gálvez, estaría también investigado en el caso de los Cuellos Blancos.

Delia Espinoza, suspendida fiscal de la Nación, cuestionó que su actual reemplazo en el cargo de manera interina, Tomás Gálvez, removiera a la fiscal suprema provisional Elena Carolina Delgado, quien tenía a su cargo las investigaciones del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. En ese sentido, manifestó que el funcionario estaría cometiendo un error pues también se encontraría inmerso en las indagaciones.

"Si hay una carpeta respecto de mi, yo no puedo tomar (una decisión). Puedo comunicar: 'esta doctora (fiscal) está cometiendo irregularidades. Para eso está la Autoridad Nacional de Control, que de manera objetiva investigará y podrá proponer que se le remueva. Eso es diferente... Repito, uno mismo no puede actuar como juez y parte, ahí me temo que tal vez ha habido una ligereza del señor ", dijo en el programa Prueba de Fuego de RPP.

Espinoza consideró en su opinión que se estaría cometiendo un conflicto de intereses con la decisión que tomó Tomás Gálvez de manera unilateral.

"Tengo entendido de los trascendidos que una de las carpetas que tenía a su cargo la doctora Delgado precisamente está investigado el fiscal de la Nación interino. Entonces hay un principio elemental entre todos los magistrados: que uno no puede intervenir para tomar decisiones en casos en los que tiene interés directo porque eso se llama conflicto de intereses", añadió.

Por otro lado, Delia Espinoza manifestó que la Junta Nacional de Justicia ha dilatado con argucias la orden judicial que la debería reponer ya en su cargo.

"La orden está clarísima. Lo que ha hecho la JNJ en una argucia legal es separar cuatro hechos que en realidad provienen de uno solo", indicó.