Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Delia Espinoza critica a Tomás Gálvez por remoción de fiscal encargada del caso Cuellos Blancos: "Uno mismo no puede actuar como juez y parte"

Delia Espinoza critica remoción de fiscal a cargo del caso Cuellos Blancos y advierte posible conflicto de interés
Delia Espinoza critica remoción de fiscal a cargo del caso Cuellos Blancos y advierte posible conflicto de interés | Fuente: Andina
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La suspendida fiscal de la Nación señaló que, según trascendidos, el titular interino del Ministerio Público, Tomás Gálvez, estaría también investigado en el caso de los Cuellos Blancos.

Delia Espinoza, suspendida fiscal de la Nación, cuestionó que su actual reemplazo en el cargo de manera interina, Tomás Gálvez, removiera a la fiscal suprema provisional Elena Carolina Delgado, quien tenía a su cargo las investigaciones del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. En ese sentido, manifestó que el funcionario estaría cometiendo un error pues también se encontraría inmerso en las indagaciones.

"Si hay una carpeta respecto de mi, yo no puedo tomar (una decisión). Puedo comunicar: 'esta doctora (fiscal) está cometiendo irregularidades. Para eso está la Autoridad Nacional de Control, que de manera objetiva investigará y podrá proponer que se le remueva. Eso es diferente... Repito, uno mismo no puede actuar como juez y parte, ahí me temo que tal vez ha habido una ligereza del señor ", dijo en el programa Prueba de Fuego de RPP.

Espinoza consideró en su opinión que se estaría cometiendo un conflicto de intereses con la decisión que tomó Tomás Gálvez de manera unilateral. 

"Tengo entendido de los trascendidos que una de las carpetas que tenía a su cargo la doctora Delgado precisamente está investigado el fiscal de la Nación interino. Entonces hay un principio elemental entre todos los magistrados: que uno no puede intervenir para tomar decisiones en casos en los que tiene interés directo porque eso se llama conflicto de intereses", añadió.

Por otro lado, Delia Espinoza manifestó que la Junta Nacional de Justicia ha dilatado con argucias la orden judicial que la debería reponer ya en su cargo. 

"La orden está clarísima. Lo que ha hecho la JNJ en una argucia legal es separar cuatro hechos que en realidad provienen de uno solo", indicó.

El poder en tus manos

EP221 | INFORMES | Todo sobre el DNI electrónico: ¿para qué sirve la clave PIN?

Muchos peruanos aún ignoran los beneficios del DNI electrónico. No saben qué es la clave PIN que contiene este documento y muchos ni siquiera la recuerdan. Esta es una herramienta esencial para realizar trámites digitales. En el siguiente informe de El Poder en tus Manos, Paloma Verano les explica todos los detalles sobre el DNI electrónico, que será uno de los requisitos básicos para usar el voto digital, si es que este se aprueba en diciembre de este año.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Delia Espinoza Fiscalía de la Nación Tomás Gálvez

RPP TV

En Vivo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA