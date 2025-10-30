Poder Judicial admite apelación de la JNJ para revertir la continuidad de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

La apelación fue presentada dentro del plazo legal y será revisada por la Tercera Sala Constitucional, instancia que si lo admite a trámite, deberá programar una audiencia virtual para su evaluación .

El Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación que presentó la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que se revoque la resolución que dispone que la doctora, Delia Espinoza, continúe ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación.

El juez constitucional de Lima, Fidel Torres, adoptó esta medida al determinar que el Procurador Público de la JNJ interpuso su recurso impugnatorio de apelación dentro del terminó de ley establecido por el artículo veintidós del Código Procesal Constitucional – Ley N.º 31307.

Bajo estos argumentos, el Torres Tasso resolvió a través de una resolución emitida el último 28 de octubre, a la que tuvo acceso RPP, “conceder sin efecto suspensivo” este recurso de apelación y remitirlo a la Tercera Sala Constitucional de Lima, instancia que si lo admite a trámite, deberá programar una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.

El último 13 de octubre, el juez, Fidel Torres, declaró “fundada” una medida cautelar innovativa presentada por Delia Espinoza contra la JNJ, disponiendo que la recurrente continúe ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación.

El magistrado suspendió los efectos de la medida de suspensión en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación que aplicó la JNJ contra Delia Espinoza como parte de un procedimiento disciplinario que le inicio por no reponer a la doctora Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación.

Torres Tasso ordenó a la JNJ que dentro del quinto día de notificado cumpla con el mandato judicial que dispone la reposición cautelar.

No obstante, la mencionada entidad decidió mantener la suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación al precisar en una resolución administrativa que le procedimiento disciplinario que afronta se le inicio por cuatro cargos y la medida cautelar dictada por el Poder Judicial solo se refiere al que se le abrió por no cumplir con reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación.