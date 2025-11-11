Delia Espinoza solicita a Tomás Gálvez que le devuelva formalmente el cargo de fiscal de la Nación

Espinoza envió una carta al titular interino del Ministerio Público para recordarle que el Poder Judicial otorgó un plazo de dos días a la Junta Nacional de Justicia para que cumpla con reponerla en el puesto.

Delia Espinoza envió este martes una carta al fiscal de la Nación interino, Tomás Galvez, donde lo exhorta a cumplir la resolución judicial para que proceda a entregarle nuevamente el cargo, nombre una comisión de transferencia y suspenda todas las gestiones institucionales que viene realizando.

"Dada la proximidad del término de su interinato, corresponde suspender las gestiones institucionales propias del Fiscal de la Nación, las que serán retomadas por la suscrita en mi calidad de titular legítima en dicho cargo", se lee en la misiva de Delia Espinoza que también fue enviado con copia al resto de fiscales supremos.

El juez constitucional de Lima, Juan Torres Tasso, otorgó ayer a la Junta Nacional de Justicia el plazo de dos días para que Delia Espinoza sea reasignada como titular del Ministerio Público. Esto por no haber obedecido la orden judicial del pasado 13 de octubre en la que aceptaban la medida cautelar de la suspendida fiscal de la Nación para que ella regrese a su puesto.

La Junta Nacional de Justicia mantuvo la suspensión de Delia Espinoza al precisar en el procedimiento disciplinario que afronta es por cuatro cargos y la medida cautelar dictada por el Poder Judicial solo se refiere al que se le abrió por no cumplir con reponer a la doctora Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación.



¿Por qué fue suspendida Delia Espinoza?

El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió el pasado 19 de setiembre a Delia Espinoza del cargo de fiscal de la Nación. Esto tras un procedimiento disciplinario ordinario por presuntamente haber cometido "faltas graves y faltas muy graves" e infringir la ley de carrera fiscal al no ejecutar la resolución administrativa que reponía a Patricia Benavides como titular del Ministerio del Público y la reincorporaba como fiscal suprema titular.

Los cuatro cargos por las cuales se suspendió a Delia Espinoza son los siguientes: no reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, haber continuado como titular del Ministerio Público de manera ilegal e inconstitucional, no haber recibido a Benavides Vargas en la sede institucional y no convocar a la sesión de Junta de Fiscales Supremos.