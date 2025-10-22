JNJ determina que Delia Espinoza no retornará como Fiscal de la Nación

Delia Espinoza | Fuente: Ministerio Público

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió una resolución para informar que Delia Espinoza no volverá como fiscal de la Nación porque la suspensión para ella por seis meses y que la retiró del puesto se mantiene. Esto pese a la disposición del Noveno Juzgado Constitucional que, por una medida cautelar, anulaba la sanción y la reponía en el cargo.

Julio Rodríguez, abogado de Gino Ríos, presidente de la JNJ, señaló en entrevista para RPP que la resolución de la entidad indica que el juez solo se pronunció sobre uno de los motivos de la suspensión contra Delia Espinoza. Sin embargo, aclaró que al mantenerse vigente los otros tres motivos de su sanción, se mantiene la medida.

"El procedimiento constitucional resuelve dejar sin efecto parte de la decisión emitida por la JNJ en cuanto al procedimiento administrativo disciplinario en contra de la magistrada Espinoza; sin embargo, eso supone que solo uno de los cargos son objeto de la decisión del juez constitucional. Ella no solo tiene un cargo, tiene cuatro. Por lo tanto, los cuatro cargos se mantienen vigentes", explicó el abogado.

Para Rodríguez, la resolución del juez está "plagado de errores" y uno de los más garrafales es haberse pronunciado solo por uno de los cuatro cargos que sancionaron a la suspendida fiscal de la Nación.

Suspendidas por faltas graves

El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió el pasado 19 de setiembre a Delia Espinoza del cargo de fiscal de la Nación. Esto tras un procedimiento disciplinario ordinario por presuntamente haber cometido "faltas graves y faltas muy graves" e infringir la ley de carrera fiscal al no ejecutar la resolución administrativa que reponía a Patricia Benavides como titular del Ministerio del Público y la reincorporaba como fiscal suprema titular.

Los cuatro cargos por las cuales se suspendió a Delia Espinoza son los siguientes: no reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, haber continuado como titular del Ministerio Público de manera ilegal e inconstitucional, no haber recibido a Benavides Vargas en la sede institucional ni convocar a la sesión de Junta de Fiscales Supremos.

Por último, haber instigado a trabajadores de la entidad a no cumplir con la resolución que reponía a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.