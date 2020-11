Marianella Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional. | Fuente: Andina

La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, afirmó este jueves que la máxima corte del país perdió una oportunidad histórica al declarar improcedente la demanda competencial sobre la vacancia presidencial y al no pronunciarse como colegiado sobre este procedimiento controversial que ha generado inestabilidad política en el último quinquenio.

En declaraciones a la Rotativa del Aire de RPP Noticias, Ledesma dijo que el voto en mayoría de los magistrados Augusto Ferrero, Manuel Miranda, Ernesto Blume y José Luis Sardón fue por no pronunciarse sobre el proceso contra Martín Vizcarra -destituido del cargo el último 9 de noviembre- apelando a la figura legal de 'sustracción de la materia' porque "sencillamente el señor Vizcarra ya está vacado y no hay nada que resolver".

Ledesma fue enfática al expresar su inconformidad con la postura mayoritaria pues, a su juicio, "se hizo un uso indebido de las competencias" en el Congreso sobre la vacancia presidencial.

"Tenemos el deber de por lo menos decir que la situación ha sido irregular, que debería corregirse y a futuro no volver a tener este tipo de cuestionamientos. El tribunal (debió dejar) una interpretación que selle esta situación indefinida, porque mañana más tarde a otro presidente también se va a volver a cuestionar", manifestó.

Ledesma, que votó a favor de la demanda junto a los magistrados Carlos Ramos y Eloy Espinoza-Saldaña, dijo que la labor de los jueces es interpretar las normas" y sobre cerrar las discusiones sobre el texto constitucional que es "abierto e indeterminado".

La magistrada dijo que se tenía como deber "sellar y dejar para las futuras generaciones qué dijo el Tribunal Constitucional con relación" a la causal de 'incompetencia moral permanente' que se aplicó para vacar a Martín Vizcarra.

"No puede haber un silencio, una omisión de decir no vamos a decir nada [...] No puede decirse de que aquí no pasa nada, no puede decirse que se sacó a un presidente que generó un movimiento de la juventud, que generó personas que han fallecido, que están lesionadas. Al contrario, decimos sí ha pasado algo, se ha hecho un uso indebido de la competencia por parte del Congreso", agregó.

"Soy consciente que creo hemos perdido una oportunidad histórica como tribunal de haber dejado una sentencia que deje huella en la labor de los miembros del Congreso cuando ejerzan la función del proceso de vacancia bajo la causal del procedimiento del permanente impedimento moral", agregó.

Ledesma sostuvo que los hechos recientes demuestran que el TC debió pronunciarse y recordó que en los últimos 5 años se iniciaron procesos de vacancia contra dos expresidentes, Pedro Pablo Kuczynski (dos veces) y Martín Vizcarra (dos veces).

"Estos 5 años la estabilidad política de nuestro país no ha sido la mejor [...] el año el 2021 empezaremos designando un nuevo presidente, si es que a este (Francisco Sagasti) tampoco (sic) de repente lo vacan bajo las reglas en las que estamos", advirtió.