Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Demanda del PJ a ley que permite juzgar a adolescentes de 16 y 17 años como adultos será evaluada por el TC el 25 de noviembre

Demanda del Poder Judicial contra Ley que criminaliza a adolescentes será evaluada este 25 de noviembre por el Tribunal Constitucional.
Demanda del Poder Judicial contra Ley que criminaliza a adolescentes será evaluada este 25 de noviembre por el Tribunal Constitucional. | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

La jueza suprema Elvira Álvarez Olazábal informó que la acción cuenta con apoyo unánime de la sala plena y fue acumulada con demandas de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación y el Colegio de Abogados de Ayacucho.

Judiciales
00:00 · 01:30

El Tribunal Constitucional verá el próximo martes 25 de noviembre la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Judicial contra la Ley 32330, que incorpora a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.

La jueza suprema Elvira Álvarez Olazábal informó que la acción cuenta con apoyo unánime de la sala plena y fue acumulada con demandas de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación y el Colegio de Abogados de Ayacucho.

Álvarez espera un fallo favorable y restituir la plena vigencia del sistema de justicia juvenil.

“Esperamos un desenlace favorable, no para nosotros, sino para desterrar esos propósitos de populismo punitivo y dar la oportunidad a que el sistema de justicia juvenil especializado realmente recobre plena vigencia”, remarcó.

Argumentos

Además, recordó que la norma cuestionada desconoce el principio de especial protección a la niñez, el interés superior del niño y la progresividad de derechos, así como de contravenir obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano. 

La magistrada sostuvo que la ley sustrae indebidamente a los adolescentes del sistema especializado y lo somete al proceso penal ordinario, pese a que requieren un tratamiento jurídico diferenciado. 

Finalmente, informó también que la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes del 2017 sigue retrasada y que hoy existen 3 520 adolescentes en el sistema, 1 914 en régimen cerrado y 1 606 en libertad. 

Sus declaraciones ocurrieron durante el XII Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica y el XIV Encuentro Nacional de Presidentes de Cortes Superiores de Justicia, realizada en Huaraz.

Ley 32330

La Ley 32330 fue aprobada -en segunda votación- por el Congreso de la República en mayo de este año, y posteriormente promulgada por el Ejecutivo.

En la ley se modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, declarando imputables penalmente a los adolescentes de 16 y 17 años que cometan asesinato, extorsión, violación sexual, entre otros delitos graves.

Según información del INPE, al menos 71 menores de 16 y 17 años están recluidos junto a adultos, situación que advirtió genera estigmas y limita sus oportunidades futuras.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP224 | INFORMES | Voto digital 2026: ¿cómo funcionaría y quiénes podrán usarlo?

¿Se imagina votar desde su celular, laptop o tablet sin tener que ir a su local de votación? El voto digital podría ser una realidad en las elecciones generales 2026. ¿Quiénes podrían acceder al voto digital y qué requisitos deberían cumplir? En el siguiente informe de Maricarmen Chinchay, periodista de El Poder en tus Manos, les explicamos cómo funcionaría este sistema, aun en evaluación, y qué grupos de peruanos podrían utilizarlo.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Poder Judicial Tribunal Constitucional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA