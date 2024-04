Cesar Nakazaki: "No corresponde que la Comisión de Fiscalización investigue delitos"

El abogado penalista, César Nakazaki, recalcó que es un grave error que la Comisión de Fiscalización del Congreso quiera investigar delitos como el caso Rolex. En su opinión, el Parlamento investiga temas y no personas, menos aún cuando hay relevancia penal.

"Siempre he criticado que la comisión de Fiscalización investigue delitos, eso no corresponde, lo que investiga son temas de interés público. Entonces si lo que pretendan es que la presidenta responda los mismos cuestionamientos de la Fiscalía ¿cómo podría la mandataria responder primero a la comisión que ante el Ministerio Público si va a aceptar o no el tema de los Rolex?", expresó en el programa 'Las Cosas Como Son'.

Nakazaki sostuvo que la comisión de Fiscalización lo que podría investigar son los temas de la presidencia de la República y las donaciones que reciben los mandatarios. Sin embargo, consideró que el Parlamento no puede hacer la misma labor que el Ministerio Público.

"No lo van a poder hacer. No es correcto que lo hagan, sé que nunca me van a hacer caso en este punto porque la comisión de Fiscalización investiga cualquier cosa que quiere así tenga relevancia penal, pero no es lo correcto porque hay una garantía constitucional y convencional de la prohibición de la doble investigación por el mismo hecho", expresó.

"Debería tener una justificación"

César Nakazaki indicó que todos los bienes de Dina Boluarte que no tengan justificación y que se hayan generado durante el cargo de presidenta van a ser materia de investigación por el Ministerio Público.

"La documentación sobre las joyas que se ha hallado en su domicilio ya por lo menos la obligan a tener que justificar dos o tres de dichos artículos", añadió.