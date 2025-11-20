Corte Suprema evaluará el próximo lunes si ordena impedimento de salida del país contra Dina Boluarte por caso 'Cirugías'

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluará el lunes 24 de noviembre si ordena el impedimento de salida del país por 18 meses contra la expresidente Dina Boluarte como parte de una investigación preliminar que afronta en la Fiscalía por el caso conocido como 'Cirugías'.

En una audiencia virtual a realizarse desde las 9 de la mañana, el tribunal supremo analizará el recurso de apelación que presentó la Fiscalía de la Nación contra la resolución que emitió el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley el último 17 de octubre, en la que declaró "infundado" el requerimiento que hizo para que la exmandataria no salga del territorio nacional por 18 meses a raíz de esta investigación preliminar.

La sala suprema también evaluará ese día los argumentos de la defensa legal de la expresidente Dina Boluarte a fin de emitir una decisión final sobre esta apelación fiscal en los próximos días.

El juez supremo provisional rechazó el requerimiento fiscal de impedimento de salida del país por 18 meses contra la exmandataria, en primera instancia, al determinar que en este caso los elementos de convicción aportados por la Fiscalía no son suficientes ni razonables para permitir presumir que el hecho ilícito se realizó, y no se acreditó objetivamente el riesgo de fuga por parte de la investigada, por lo que la medida requerida no resulta idónea ni necesaria.

La expresidente Dina Boluarte afronta una investigación preliminar en la Fiscalía de la Nación por presuntamente haberse interesado en designar a funcionarios en el Seguro Social de Salud (EsSalud) y a concretar el pago de beneficios sociales para uno de los amigos del médico que le habría realizado operaciones quirúrgicas estéticas.