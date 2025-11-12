Pedro Castillo presentó denuncia contra congresistas que votaron a favor de su vacancia tras fallido golpe de Estado

El expresidente Pedro Castillo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra cien congresistas que votaron a favor de su vacancia tras su fallido golpe de Estado y nombrar a Dina Boluarte como sucesora en el cargo.

El expresidente Pedro Castillo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra cien congresistas de la República que votaron a favor de su vacancia tras su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 y nombrar a Dina Boluarte como sucesora en el cargo.



El exjefe de Estado atribuye a estos legisladores ser autores de los delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal de cargo en agravio del suscrito y del Estado – Poder Ejecutivo.



El exmandatario sostiene que fue vacado ilegalmente por estos parlamentarios, denunciados en su calidad de altos funcionarios públicos con 101 votos cuando lo legal es con 104 votos, respetando el articulo 89 - A, inciso C, del Reglamento del Congreso, con rango de ley.



El expresidente Pedro Castillo también comprendió en esta denuncia penal a la exmandataria Dina Boluarte a quien le atribuye ser autora del delito de aceptación ilegal del cargo en agravio del suscrito y del Estado – Poder Ejecutivo.



El exmandatario solicita a la Fiscalía de la Nación que se inicie una investigación en la que se realicen una serie de diligencias tales como recibir su declaración así como también la declaración del Procurador del Poder Ejecutivo, en calidad de agraviado, y la declaración de la exmandataria Dina Boluarte y de los cien congresistas denunciados.



En el documento se precisa que no se denunció penalmente al congresista Hernando Guerra García, quien también voto a favor de su vacancia, debido a su fallecimiento el 29 de setiembre del 2023, por lo que se extinguió la acción penal en su contra debido a su fallecimiento, como es de conocimiento público.