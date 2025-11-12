Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Pedro Castillo presentó denuncia contra congresistas que votaron a favor de su vacancia tras fallido golpe de Estado

Pedro Castillo presentó denuncia contra congresistas que votaron a favor de su vacancia tras fallido golpe de Estado
Pedro Castillo presentó denuncia contra congresistas que votaron a favor de su vacancia tras fallido golpe de Estado | Fotógrafo: Foto: Archivo Andina
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

El expresidente Pedro Castillo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra cien congresistas que votaron a favor de su vacancia tras su fallido golpe de Estado y nombrar a Dina Boluarte como sucesora en el cargo.

El expresidente Pedro Castillo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra cien congresistas de la República que votaron a favor de su vacancia tras su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 y nombrar a Dina Boluarte como sucesora en el cargo.  
 
El exjefe de Estado atribuye a estos legisladores ser autores de los delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal de cargo en agravio del suscrito y del Estado – Poder Ejecutivo.
 
El exmandatario sostiene que fue vacado ilegalmente por estos parlamentarios, denunciados en su calidad de altos funcionarios públicos con 101 votos cuando lo legal es con 104 votos, respetando el articulo 89 - A, inciso C, del Reglamento del Congreso, con rango de ley.
 
El expresidente Pedro Castillo también comprendió en esta denuncia penal a la exmandataria Dina Boluarte a quien le atribuye ser autora del delito de aceptación ilegal del cargo en agravio del suscrito y del Estado – Poder Ejecutivo.  
 
El exmandatario solicita a la Fiscalía de la Nación que se inicie una investigación en la que se realicen una serie de diligencias tales como recibir su declaración así como también la declaración del Procurador del Poder Ejecutivo, en calidad de agraviado, y la declaración de la exmandataria Dina Boluarte y de los cien congresistas denunciados.
 
En el documento se precisa que no se denunció penalmente al congresista Hernando Guerra García, quien también voto a favor de su vacancia, debido a su fallecimiento el 29 de setiembre del 2023, por lo que se extinguió la acción penal en su contra debido a su fallecimiento, como es de conocimiento público.

El poder en tus manos

EP224 | INFORMES | Voto digital 2026: ¿cómo funcionaría y quiénes podrán usarlo?

¿Se imagina votar desde su celular, laptop o tablet sin tener que ir a su local de votación? El voto digital podría ser una realidad en las elecciones generales 2026. ¿Quiénes podrían acceder al voto digital y qué requisitos deberían cumplir? En el siguiente informe de Maricarmen Chinchay, periodista de El Poder en tus Manos, les explicamos cómo funcionaría este sistema, aun en evaluación, y qué grupos de peruanos podrían utilizarlo.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Dina Boluarte Pedro Castillo vacancia

RPP TV

En Vivo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA