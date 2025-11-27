Dueño de la vivienda de Sarratea pide que se archive delito de organización criminal que le atribuye la Fiscalía

El empresario Alejandro Sánchez, dueño de la vivienda del pasaje Sarratea, en el distrito limeño de Breña, pidió al Poder Judicial que archive el delito de organización criminal que le atribuye la Fiscalía en el caso 'Asesores en la Sombra'.

A través de su defensa legal, Alejandro Sánchez presentó un recurso de excepción de improcedencia de acción en el que sostiene que existe una "atipicidad absoluta manifiesta" en los hechos que le imputa la Fiscalía respecto a dicho delito dentro de este proceso penal.

El recurso de excepción de improcedencia de acción de dicho empresario fue presentado ante el despacho de la jueza Margarita Salcedo Guevara, quien programó para el martes 2 de diciembre a las 3 de la tarde una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.

Dicho empresario, que se encuentra recluido en un penal de la capital, también es investigado en la Fiscalía por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión en agravio del Estado y sociedad a raíz de este caso.

Según la Fiscalía, los 'Asesores en la Sombra' formarían parte de una presunta organización criminal que habría actuado en diversos actos ilícitos cometidos en agravio del Estado.

