El abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, indicó que su defendido “no ha llamado a nadie”, al contestar al abogado César Nakazaki quien aseguró que su cliente, la investigada Karelim López, había declarado que conversó telefónicamente con el mandatario.

“Esa información la tiene la fiscalía y que investigue, que levante los secretos telefónicos. El presidente ha sido claro en su mensaje al Congreso y que ‘caiga quien caiga’ y que se le dé la información para que pruebe o descarte. [...] Nosotros estamos señalando que el señor y la señora están faltando a la verdad y que la fiscalía pruebe o descarte estas suposiciones. [¿Llamó el presidente a Karelim López] Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, él no ha llamado a nadie y no es cierto”, dijo.

Llamada de tranquilidad

El abogado César Nakazaki aseguró que el presidente Pedro Castillo se comunicó telefónicamente con la lobbista Karelim López para enviarle un mensaje "de tranquilidad" a su entonces secretario presidencial Bruno Pacheco, luego de que ambos protagonizaran una serie de desencuentros.

"Hay un momento en que Bruno Pacheco deja de hablar con el presidente porque estaban en desencuentros, y el presidente, tratando de mandarle un mensaje de tranquilidad a Bruno Pacheco, consigue el teléfono de Karelim López y lo llama. Karelim López ha dado el teléfono y le pide (Pedro Castillo a ella) que le transmita a Bruno Pacheco un mensaje de tranquilidad que todo se iba a solucionar", señaló.

Cuestionamientos



El abogado Pachas cuestionó que el abogado Nakazaki haga público lo declarado por Karelim López. “No entiendo cómo una persona que sabe tanto de derecho penal va a los medios y comienza a dar versiones que le tenía que haber dado al fiscal. Que el fiscal corrobore o descarte esa versión”, dijo.

Pachas también descartó y afirmó que eran chats “falsificados” lo difundido por Willax, en el que supuestamente habría conversado con Bruno Pacheco.

“Ha salido unos chats en un programa de Willax, donde sacan que yo estoy conversando a través de whatsapp con Bruno Pacheco. Esos whatsapps son falsificados, en todos sus extremos, y ya le estoy mandando una carta notarial a esta periodista. Con Bruno Pacheco no tengo contacto, no he conversado con él, no tengo teléfono”, dijo.



