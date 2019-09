El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Eloy Espinosa-Saldaña descartó haber recibido algún tipo de presión o recomendación para favorecer a Keiko Fujimori en la votación del habeas corpus que presentó en contra de su prisión preventiva.

Espinosa-Saldaña hizo este descargo luego de que la jueza Marianella Ledesma denunciara que a los integrantes de este organismo les ofrecieron permanecer en sus cargos si votaban a favor de la libertad de la lideresa de Fuerza Popular.

"En el caso de Keiko Fujimori, yo no he recibido ninguna presión o recomendación de ese tipo. Si se ha hecho en el pleno del Tribunal, tengo que mencionar que estuve fuera representando al TC en una actividad… y estoy, por motivos personales, con licencia sin goce de haber", afirmó en entrevista con ¿Quién Tiene la Razón? en RPP Noticias.

Además, dijo desconocer si alguno de los magistrados ha planteado un pedido “para condicionar la votación” ante el pleno del TC o si el pedido se hizo directamente a la magistrada Ledesma.

Negó haber sido testigo de que alguna vez se haya producido este tipo de peticiones; sin embargo, no descartó que pueda haber sucedido cuando él no estaba presente.



"Yo no he sido testigo de eso, puede haber ocurrido en las sesiones en que no he estado… No puedo descartar que, en las sesiones en las que no he estado, haya pasado", precisó.

Eso sí, destacó que la magistrada se ha ratificado en sus declaraciones y detalló que ella "ha especificado que si dará una explicación al Perú, lo hará en el momento que crea conveniente".