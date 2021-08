Eloy Espinoza-Saldaña sobre proyecto de ley: Es "peligroso" hablar de cesar a miembros del TC

Eloy Espinoza-Saldaña se pronuncia por proyecto de ley sobre el TC. | Fuente: Andina

El magistrado Eloy Espinoza-Saldaña, miembro del Tribunal Constitucional, se pronunció en torno al proyecto de ley presentado en el Congreso que plantea el cese inmediato de los miembros de dicha institución al vencerse su mandato.

En diálogo con Nada Está Dicho por RPP, opinó que la iniciativa legal "habla de cesar, que es lo más peligroso".

"Primero, nosotros no queremos quedarnos. Seis meses antes de que tocara irnos, y el que tiene que decir cuándo nos vamos es el Congreso, les dijimos que ejerzan su competencia, que es juntar dos tercios de los votos para sacarnos. No tenemos la culpa de que haya pasado más de dos años y no lo hagan", expresó.

En ese sentido, lamentó que se hayan frustrado anteriores intentos por seleccionar nuevos magistrados debido a que no se alcanzó la cantidad de votos necesarios, en medio de cuestionamientos al proceso llevado a cabo por el anterior Parlamento.



"No tenemos a nadie que nos reemplace", dijo y señaló que es una situación complicada para los miembros que actualmente conforman el TC.

"No tenemos proyecto de vida, no me puedo comprometer a nada a mediano o largo plazo porque no sé si estaré dos meses o dos años en el Tribunal. Si renuncio, la ley orgánica dice que mientras no haya reemplazante, tengo responsabilidad administrativa y hasta penal por cualquier cosa que ocurra en el interín. Echarle la culpa a los magistrados es un error de perspectiva bastante grave", agregó.

Por ello, indicó que "hablar de cesar y no de nombrar, primero, no es una situación constitucional y, segundo, nos podría dejar en la situación del vacío de que no haya tribunal".

Espinoza-Saldaña saludó la conformación de una comisión especial para elegir a los candidatos al TC, pero recalcó que se debe dejar en claro quiénes la integrarán y cómo se llevará a cabo el proceso de selección de los tribunos.









