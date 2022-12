Pedro Castillo | Fuente: Presidencia

El Poder Judicial evaluó la solicitud de revocar la medida de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo para variarla por comparecencia con restricciones. Ello, luego de que la defensa legal del exjefe de Estado apelara la decisión del juez Juan Carlos Checkley Soria, quien le impuso la medida cautelar por 18 meses en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

En un inicio, ante la demora del exmandatario, el juez César San Martín decidió suspender la audiencia por 15 minutos para poder solucionar los problemas de conexión. Su abogado, Wilfredo Robles, comunicó los inconvenientes al magistrado.

Una vez reiniciada la audiencia, la fiscal suprema adjunta Silvia Sac Ramos pidió al juez San Martín que se revoque la comparecencia con restricciones de Aníbal Torres para que continúe con el proceso con prisión preventiva. Asimismo, precisó que sufrir de diabetes no debe considerarse en este caso, ya que es una enfermedad que se puede tratar en el centro penal.

Por otro lado, Wilfredo Robles sustentó el pedido de revocar la prisión preventiva contra Castillo y argumentó que no había sido verificado correctamente el paso previo del antejuicio político, el cual, a su entender, no cumpliría con el debido proceso.

Ante ello, el abogado constitucionalista Omar Cairo precisó que precisamente este argumento podría tener relevancia para la valoración del juez San Martín.

"Antejuicio de Castillo es nulo. Se realizó en un día, cuando, según el reglamento del Congreso (artículo 89), ese procedimiento dura, por lo menos, dos semanas. Ese es el único argumento sólido de la defensa de Castillo", refirió.

Por parte del Ministerio Público, la fiscal dio cuenta de los elementos de convicción y la gravedad del fallido intento de golpe de Estado. No obstante, el juez precisó que debería enfocarse en lo relacionado al peligro procesal y de fuga.

Pedro Castillo tomó la palabra

Antes de finalizar, Pedro Castillo tomó la palabra y señaló que la prisión preventiva impuesta en su contra ha polarizado a la ciudadanía.

"Estoy totalmente de acuerdo con los argumentos desarrollados por mi abogado defensor. Yo jamás he cometido un delito de rebelión. No me he levantado en armas ni he llamado a levantar en armas. Quien sí se ha levantado en armas es el Gobierno, teniendo como saldo más de 20 desaparecidos y más de 200 heridos. Yo no he cometido delito de conspiración, pero quien ha conspirado es el actual Congreso de la República y otras instituciones para armas un plan sobre la caída de mi Gobierno (...). Esta prisión preventiva solo ha servido para polarizar el país", aseveró.

El juez César San Martín culminó la audiencia y señaló que resolverá de inmediato, previo debate y votación de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

Pedro Castillo durante la audiencia | Fuente: RPP

¿Qué delitos se le imputan a Pedro Castillo?

Los delitos que se le imputan a Castillo Terrones se desprenden del fallido intento de golpe de Estado que pretendió ejecutar el pasado 7 de diciembre, cuando, mediante un mensaje a la Nación, anunció la disolución del Congreso de la República y todo el sistema de justicia (Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia). Posteriormente, apeló a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y decretó un toque de queda que tendría vigencia desde las 22:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente.

Tras el anuncio, salió de Palacio de Gobierno acompañado del exprimer ministro Aníbal Torres y fue capturado cuando se dirigía a la Embajada de México.

Posteriormente, se ordenó siete días de detención preliminar en su contra y, finalmente, el Poder Judicial accedió al pedido de la Fiscalía para dictar 18 meses de prisión preventiva en su contra.

Aníbal Torres, quien también es sindicado por los mismos delitos, obtuvo comparecencia con restricciones, luego de la audiencia en la que participó el expresidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez como su defensa.