El magistrado dio su punto de vista respecto del rechazo a la incorporación de Ortiz de Zevallos al TC.

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinosa Saldaña, se pronunció la noche de este jueves respecto del rechazo a la inclusión de Gonzalo Ortiz de Zevallos como magistrado de ese órgano constitucional.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, el magistrado comentó que Ortiz de Zeballos no podía ser aceptado como magistrado, debido a que no tenía su nombramiento y que de haber sido aceptado, se hubiera tratado de un caso de usurpación de funciones que eventualmente podía traer problemas legales.

“Qué pasa si alguien que no tiene el nombramiento terminado asume y comienza a ver casos, resolver expedientes, contratar personas, participar en audiencias y no tiene el nombramiento, eso es usurpación de funciones. Queda claro que si alguien asume una función para la cual su nombramiento no ha sido cumplido o no está debidamente acreditado eso puede tener una connotación que puede ser penal”, dijo.

Instó a respetar autonomía del Tribunal Constitucional

En esa línea, el magistrado explicó que no se podía aceptar una designación de cambio dentro del tribunal y que se debía respetar la autonomía que tiene este organismo. Agregó que solo es competencia del Congreso el elegir a los magistrados, mas no a quienes deben ser reemplazados.

“Si hoy permitimos que a un tribunal como el Tribunal Constitucional que tiene que tomar sus propias decisiones de gobierno, se le imponga una pauta (…) sobre quién sale en función de quién entra, si a alguien le corresponde entrar, y eso lo dejamos pasar, mañana nos mandan una resolución diciendo cómo tenemos que votar y pasado a quién ponemos de presidente”, dijo.

“Lo que tiene como competencia el Congreso; es decir, que entra alguien como magistrado y lo que es competencia del tribunal es, si la renovación es parcial, a quién decide que se vaya”, sostuvo.