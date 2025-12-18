Exministro Rubén Vargas solicitó que se archive investigación preparatoria por pase al retiro de altos mandos de la PNP

Vargas es investigado junto al expresidente Francisco Sagasti y el también extitular del Mininter José Elice por el pase al retiro de altos mandos de la Policía Nacional en noviembre de 2020.

El exministro del interior Rubén Vargas solicitó al Poder Judicial que archive la investigación preparatoria que afronta en la Fiscalía junto al expresidente Francisco Sagasti y el también extitular de dicho sector José Elice por el pase al retiro de altos mandos de la Policía Nacional en noviembre del 2020.

El último 2 de diciembre, la defensa legal de Vargas presentó un recurso de excepción de improcedencia de acción con el que busca que se archive el presunto delito de abuso de autoridad que le atribuye la Fiscalía en este caso.

La defensa legal del extitular del Interior ampara su pedido de excepción de improcedencia de acción en el artículo 6, inciso 1, literal b, del Código Procesal Penal y alega que en este caso existe una atipicidad relativa por falta de adecuación indirecta en razón de que la imputación fiscal, en sus estrictos términos, carece de los elementos esenciales del tipo penal de abuso de autoridad.

Ante ello, el juzgado supremo de investigación preparatoria programó para el 22 de diciembre a las 10 de la mañana una audiencia virtual para evaluar este recurso con la participación de las partes procesales involucradas.

El Ministerio Público inicio está investigación preparatoria luego que, en abril último, el Pleno del Congreso aprobara el proyecto de resolución legislativa que declara haber lugar a la formación de causa penal contra el expresidente Francisco Sagasti y sus exministros del interior Rubén Vargas y José Elice por presunto abuso de autoridad por el pase al retiro de altos mandos de la Policía Nacional en noviembre del 2020.

No obstante, la representación nacional no alcanzo los votos necesarios para aprobar el proyecto de resolución legislativa que planteaba la inhabilitación de Francisco Sagasti por 10 años para el ejercicio de la función pública por presunta infracción constitucional a raíz de este caso.