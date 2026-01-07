Exfiscal Castro afirma que desactivación de equipos especiales del Ministerio Público busca generar “impunidad y proteger la corrupción”

La exfiscal, Sandra Castro, cuestionó la decisión del fiscal de la Nación Interino, Tomás Gálvez, de desactivar de manera definitiva los equipos especiales del Ministerio Público encargados de los casos Lava Jato, Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip) y Cuellos Blancos del Puerto.

En ese sentido, sostuvo que la medida busca generar “impunidad y proteger la corrupción”, incluso -según afirmó- en beneficio del propio titular del Ministerio Público.

En una entrevista en el programa Prueba de Fuego de RPP, Castro, exintegrante el equipo especial del caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’, reiteró que la decisión responde a una “venganza”, al considerar que Tomás Gálvez no aceptó que fiscales de primera instancia investigaran presuntos actos de corrupción que involucraban a altos funcionarios, incluido él mismo.

“El fiscal interino tiene audios en la investigación del caso ‘Cuellos Blancos’. Audios en los cuales se le escucha que hace pedidos al prófugo César Hinostroza”, señaló la también candidata al Senado por el Partido Morado.

“Se tendría que investigar porque se podría hallar actos de tráfico de influencias en los que podría estar comprometido [Tomás Gálvez]”, agregó.

Sin embargo, indicó que en este caso la investigación no llegó a una conclusión debido a que dos fiscales supremas fueron apartadas del proceso, situación que calificó de irregular, ya que -según dijo- el propio investigado terminó separando a quienes lo investigaban.

“Es algo inconcebible que un fiscal interino aparte a las fiscales que están iniciando investigación. ¿Por qué abren investigación? Porque existen elementos suficientes, de repente, como para ser investigado, pero él las aparta y encima las califica de incompetentes”, mencionó.

Asimismo, aseguró que el caso ‘Cuellos Blancos’ fue una investigación sólida, respaldada por audios, colaboradores eficaces y testigos protegidos, que incluso derivó en sentencias contra altos funcionarios del sistema de justicia como el exfiscal superior del Ministerio Público, Carlos Sáenz, o el exjuez de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos.

“No podemos decir que ‘Cuellos Blancos’ no existe, eso no cabe. Es algo absurdo que se diga que ‘Cuellos Blancos’ no existe, teniendo los audios y muchos elementos de convicción que hacían de la investigación sólida”, apuntó.

Finalmente, la exfiscal expresó su sorpresa por el silencio de la Junta de Fiscales Supremos frente a la desactivación de los equipos especiales y sostuvo que estas unidades se crearon precisamente para investigar casos complejos de crimen organizado y corrupción, los cuales -advirtió- no deberían ser derivados a fiscalías de delitos comunes.