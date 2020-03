El fiscal dijo que Castañeda nunca presentó un informe sobre su salud antes de la audiencia en la que se decidió su prisión preventiva. | Fuente: Andina

El fiscal José Domingo Pérez Gómez se pronunció respecto de la situación del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, para quien el Poder Judicial revocó la orden de 24 meses de prisión preventiva y la varió por una de detención domiciliaria.

Según consideró, la defensa de Castañeda no argumentó sobre su estado de salud hasta la audiencia en que se resolvió la prisión preventiva, por lo que la Fiscalía no optó por una medida menos gravosa que la prisión preventiva.

Agregó que, ahora espera que el expresidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, quien afronta 36 meses de prisión preventiva por el caso Olmos, presente un “argumento sorpresivo” sobre su salud.

“Espero que el día de mañana no tengamos un argumento sorpresivo de parte del señor Yehude Simon alegando una circunstancia similar de orden de edad o tema de salud porque en todo caso yo también estaría en la misma situación que no fue manifestado en su oportunidad y en el desarrollo de la actuación fiscal”, sostuvo en declaraciones a la prensa.

Decisión sobre Castañeda

Respecto de la decisión judicial que dispuso la detención domiciliaria para Castañeda, el fiscal comentó que, la Sala Penal Anticorrupción, se basó en una “apreciación médica particular” y no en un informe médico-legal.

“En el caso mencionado de Castañeda Lossio entiendo que ese documento no contaba el ministerio público porque no se había solicitado por parte de la fiscalía ni por parte de la defensa al momento de hacer el ejercicio de su derecho”, dijo.

“Es una información que se dio a conocer en el desarrollo de la audiencia y no ha tenido solidez o no ha tenido una base médico-legal, en lo que se ha basado la sala es en apreciación médica particular y en inferencias de que si el padre está con cáncer o murió con cáncer habría una consecuencia de que el señor Castañeda también tendría ese mismo destino”, agregó.