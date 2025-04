Fiscal Juárez Atoche considera que pedir extradición de Nadine Heredia “sería más viable” cuando Lula deje el poder en Brasil

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Germán Juárez Atoche, fiscal integrante del Equipo Especial del caso Lava Jato, consideró este domingo que es posible solicitar la extradición de la ex primera dama Nadine Heredia, asilada en Brasil tras recibir una condena de 15 años por lavado de activos, pero que este pedido solo sería viable cuando Luiz Inácio Lula da Silva deje la presidencia en dicho país.

En declaraciones a RPP, el fiscal indicó que la extradición de Nadine Heredia sí procedería porque ella no es una ciudadana brasileña y Brasil solo impide la extradición de sus ciudadanos. Sin embargo, requerirla en este momento no sería viable por la actual gestión.

“Se puede pedir la extradición y aquí sí procede porque la acusada, hoy sentenciada Nadine Heredia Alarcón no es ciudadana brasileña. Lo que tiene Brasil de acuerdo con su ley es que no extraditan a sus ciudadanos, pero ella no es ciudadana brasileña, por lo tanto, sí se puede gatillar una extradición”, indicó.

“Pero lógicamente que mientras esté este gobierno de Lula da Silva que está creando impunidad de actos de corrupción tanto en Brasil y ahora lo quiere hacer en Perú, no va a proceder, porque él va a seguir apoyando a estos sentenciados y por lo tanto creo que sería más viable cuando el Gobierno de Lula da Silva deje el poder y lógicamente ella tendrá que buscar asilo en otro país”, añadió.

Criticó que Gobierno accediera con celeridad al salvoconducto

Asimismo, el fiscal señaló como “vergonzante” la decisión del Gobierno de Dina Boluarte de otorgarle a Nadine Heredia el salvoconducto, luego de que en Brasil accedieran al pedido de asilo presentado por la ex primera dama. Cuestionó, en ese sentido, que el Ejecutivo peruano no haya reclamado siquiera por el asilo.

“Para mí ha sido vergonzante como el Gobierno de Perú le haya dado de una manera tan célere este salvoconducto, que si bien es cierto está obligado a dárselo, pero al menos debió haber hecho un análisis, una evaluación y debió haber hecho una protesta, porque la señora Nadine Heredia Alarcón no es ninguna perseguida política”, manifestó.

Juárez Atoche dijo también que Nadine Heredia fue enjuiciada en un proceso con todas las garantías y descartó que la condena sea parte de una persecución política.

Respecto de lo que significaría el fallo del Poder Judicial contra Ollanta Humala y Nadine Heredia en el caso ‘Cócteles’, el fiscal indicó que marca un precedente que marcará el derrotero para los demás casos que estén vinculados con aportes ilícitos.

“Marca un precedente para el caso cócteles, por eso la preocupación de varios abogados de cuestionar esta sentencia, una sentencia histórica que está bien confeccionada y que se han dado los puntos fundamentales, los pilares del que va a ser el desarrollo de la sentencia final el 29 de abril y creo que este va a ser el derrotero también para los demás casos que están vinculados a aportes ilícitos o aportes que han sido disfrazados con dinero ilícito”, sostuvo.