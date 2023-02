Fiscal Rafael Vela: Se nos ha informado que Alejandro Toledo "ya ha sido notificado" sobre su extradición

Fiscalía de la Nación informó que Estados Unidos concedió la extradición de Alejandro Toledo. | Fuente: RPP Noticias

El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, calificó como "crucial" la reciente decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de otorgar la extradición del expresidente Alejandro Toledo dentro del procedimiento que se le sigue para su regreso al Perú para que enfrente a la justicia por el caso Interoceánica.

"Luego de los máximos esfuerzos de todo el sistema de justicia que solicitó la extradición hace varios años (…) Ahora con esta decisión lo que se va a permitir es la materialización de su entrega. Esto tiene que ser materia de una coordinación entre las autoridades del Perú y las norteamericanas, en principio para poder tener a disposición al señor Toledo", indicó.

En entrevista con RPP, Vela Barba precisó que, de acuerdo con el sistema norteamericano, el expresidente Alejandro Toledo debe ser notificado de este procedimiento para que se permita la posibilidad de que se entregue a la justicia, con lo cual se facilitaría todo el procedimiento para su entrega. Tras esto, solo restarían las coordinaciones logísticas.

"Estamos a la expectativa de que, finalmente, el señor Toledo, en los próximos días pueda ser extraditado como corresponde, como ha sido el esfuerzo de múltiples instituciones dentro del Estado peruano para que finalmente el señor Toledo comparezca ante la justicia", apuntó.

"En principio, lo que se nos ha informado, es que ya Toledo ha sido notificado sobre la decisión del Estado norteamericano (de entregarlo) a la justicia peruana. (Tras esta disposición podría presentarse) voluntariamente a las autoridades norteamericanas para que finalmente, luego de culminar los trámites administrativos, pueda tomar el vuelo correspondiente", agregó.

En otro momento, Rafael Vela recordó que el pedido de extradición por el caso Interoceánica que se le sigue a Alejandro Toledo fue planteado por el despacho del fiscal José Domingo Pérez, el cual finalmente fue amparado por un juez norteamericano, quien certificó el proceso de extradición y comprobó que el caso "ha sido completa y exhaustivamente analizado".

"Desde ese punto de vista ya no hay ningún tipo de discusión sobre los argumentos o sobre incluso las estrategias de defensa del señor Toledo. Todo ese debate está agotado, solo queda la finalización de la decisión de la justicia norteamericana y de las autoridades del Departamento de Estado de los Estados Unidos para entregar al señor Toledo", explicó.

Extradición no pasaría de ocho semanas

Sobre este tema, el fiscal superior Alfredo Rebaza, jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía, consideró que la decisión de otorgar la extradición del expresidente Alejandro Toledo significa que existe "una decisión firme" para su retorno al Perú.

"De acá debemos esperar que las autoridades de Estados Unidos confirmen que esta persona ya está lista para ser trasladada y sobre ello el Perú confirma cuál sería la comitiva, seguramente de Interpol y otros funcionarios, que van a ejecutar justamente esta decisión; es decir, ir allá, ejecutar la entrega y hacer el traslado a territorio peruano", agregó.

En diálogo con la multiplataforma de RPP Noticias, el fiscal precisó que, luego de que las autoridades norteamericanas tomaran la decisión de otorgar la extradición al expresidente Alejandro Toledo, quien actualmente tiene un grillete electrónico y está sometido a una vigilancia, procederán a detenerlo para luego realizar las coordinaciones para su traslado.

"Entendemos que le darán la oportunidad al notificarle la decisión de los Estados Unidos, de ser extraditado, para que él se entregue y obviamente entendemos que, si él no se entrega, el Estado tendrá que ejecutar su decisión de una detención", explicó.

Finalmente, reconoció que la defensa de Alejandro Toledo podría presentar algún recurso en su intento de dilatar el proceso; no obstante, apunto que se trata de una decisión de extradición que ya "ha pasado por todas sus etapas", con lo cual se espera que "ya sea ejecutable luego de las coordinaciones en el tiempo que esto conlleve".

"Esperemos que sean semanas (trámite para traslado) y lo decimos con conocimiento de causa. No hay un plazo estricto, no hay un plazo fijo, pero afinando el trabajo y las coordinaciones entre Estados, esperemos que no pase de siete u ocho semanas, esperemos incluso que sea menos", refirió.

NUESTROS PODCASTS

¿Cómo ha hecho EE.UU. para disminuir los casos de cáncer en 33% en 32 años? ¿se podrá hacer lo mismo en el Perú?

La tasa de personas que mueren de cáncer en los Estados Unidos ha disminuido continuamente durante las últimas tres décadas, según un nuevo informe de la Sociedad Estadounidense del Cáncer. La tasa de mortalidad por cáncer en EE. UU. ha caído un 33% desde 1991, lo que corresponde a un estimado de 3,8 millones de muertes evitadas, según el informe, publicado el jueves en CA: A Cancer Journal for Clinicians. La tasa de vidas perdidas por el cáncer siguió disminuyendo en el año más reciente para el que hay datos disponibles, entre 2019 y 2020, en un 1,5%.