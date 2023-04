Martín Vizcarra-Pilar Mazzetti | Fuente: Andina

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo y contra la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, como presuntos autores del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión.

El Ministerio Público informó, a través de su cuenta Twitter, que la denuncia constitucional corresponde a la irregular vacunación de funcionarios del Estado.

La denuncia constitucional corresponde al denominado caso Vacunagate, que involucra a 487 personas que recibieron irregularmente la candidata a vacuna de Sinopharm en Perú.

Junto a las dosis enviadas por Sinopharm para el ensayo en Perú, el laboratorio chino entregó 3 200 dosis para que los equipos a cargo del ensayo puedan inocular a sus investigadores.

Altos funcionarios, empresarios se beneficiaron de un lote de 3 200 dosis que llegaron al país por aduana y fuera del Ensayo Clínico Fase III a cargo de la Universidad Cayetano Heredia.

En febrero de este año el Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, el informe final de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que recomendaba formular acusación constitucional y remitir el informe final a la Fiscalía de la Nación, contra el exmandatario Martín Vizcarra, y contra tres exministras. Esto sobre el caso de negociación, adquisición, distribución e inoculación de vacunas contra la COVID-19.

Según el informe, se formula acusación constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras de Economía, María Antonieta Alva y María Elizabeth Hinostroza, exministra de Salud, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión, en agravio del Estado peruano, ilícito penal tipificado en el artículo 384 del Código Penal.

Mientras que a la exministra de Salud, Pilar Mazzetti; y la excanciller Esther Elizabeth; se las recomendo acusar por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

La denuncia constitucional corresponde a la irregular vacunación de funcionarios del Estado. 2/2 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 26, 2023

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": La Dra. Sonia Zevallos, médico psiquiatra - responsable de la dirección de adultos y adultos mayores del instituto nacional de salud mental, indicó que el estrés es una reacción que tenemos en nuestro organismo como respuesta ante una situación que nos genera tensión, no solo por la intensidad de la situación si no por la frecuencia. Así mismo manifestó que el primer paso en una situación de salud mental debería ser con el psiquiatra y no el psicólogo pero eso no se hace por que no hay suficiente número de psiquiatras.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter