Fiscalía pide al PJ ampliar investigación a César Hinostroza por presunta intervención en ascenso de Elizabeth Peralta como fiscal superior

El Ministerio Público pidió al Poder Judicial que amplíe por 8 meses el plazo de la investigación preparatoria seguida al exjuez supremo César Hinostroza por su presunta intervención en el ascenso de la doctora Elizabeth Peralta como Fiscal Superior Titular en 2015.

A través de un escrito presentado el último 21 de julio, la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos solicitó esta prórroga de 8 meses para realizar actos de investigación necesarios para el esclarecimiento de los hechos objeto de imputación, invocando lo establecido en los artículos 64 y 342 del Código Procesal Penal.

Este requerimiento de prórroga del plazo de dicha investigación preparatoria fue presentado ante el despacho del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley quien programó para este lunes 18 de agosto a las 03:30 de la tarde, una audiencia virtual para evaluarlo con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.

César Hinostroza, en su actuación de entonces juez superior de la Corte Superior de Justicia del Callao y Elizabeth Peralta, en su actuación de entonces fiscal provincial mixta titular de Yauyos son investigados en el Ministerio Público por el presunto delito de tráfico de influencias agravada en perjuicio del estado como presunto autor y presunta instigadora, respectivamente.

Tesis fiscal

La Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos atribuye a la doctora Elizabeth Peralta ser instigadora del delito de tráfico de influencias agravado, dado que como fiscal provincial mixta titular de Yauyos, en el año 2015, habría coordinado con el entonces juez superior y presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, César Hinostroza.

Ello con el objetivo de que ejerza influencias reales e interceda ante los entonces consejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que la favorezcan en la Convocatoria N°005-2015-SN/CNM -concurso público para cubrir vacantes de fiscales superiores a nivel nacional- a cambio de la promesa de someter sus actividades a disposición de la organización criminal denominada ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

En la actualidad, la doctora Elizabeth Peralta cumple 18 meses de prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres del distrito limeño de Chorrillos, ex Santa Mónica, a raíz de una investigación preparatoria que afronta junto al exconductor de televisión Andrés Hurtado ‘Chibolin’ y otros por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del estado.

En tanto, sobre el exjuez supremo César Hinostroza existen otros mandatos de prisión preventiva, así como una solicitud de extradición a las autoridades del Reino de Bélgica donde se encuentra radicando.