Hermano de Vizcarra dispuesto a ser candidato de Perú Primero, aunque dice que expresidente aún podría postular

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El expresidente Martín Vizcarra cumple un mandato de 5 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo, luego de que, el último miércoles, el juez Jorge Chávez Tamariz considerara que existe un peligro procesal y de fuga, además de un comportamiento cuestionable del acusado, por lo que declaró fundado el pedido de la Fiscalía contra el exjefe de Estado.

Mario Vizcarra, hermano del también líder del partido Perú Primero, en entrevista con RPP, cuestionó el fallo del magistrado y dijo estar seguro que se revertirá. Además, indicó que el exmandatario aún puede postular a las Elecciones Generales 2026.

"El partido político Perú Primero, la familia y, como no, Mario Vizcarra como hermano, expresamos nuestro más profundo y decidido rechazo a esta detención arbitraria, abusiva, y no solamente ello, sino el argumento y la decisión del juez […] ya prácticamente lo está condenando, cuando solamente el tema debía circunscribirse a determinar si procedía o no una prisión preventiva", indicó.

"El tema de que pueda continuar en la política y la posibilidad de postular se mantiene totalmente vigente y más vigente que nunca. Porque esta prisión preventiva solamente es una perla más del gran rosario que significa una permanente persecución política, que se inicia el 2020 con la vacancia", aseveró.

En ese sentido, Mario Vizcarra hizo un llamado a la militancia de la referida organización política para que tenga "paciencia" de un próximo fallo favorable a su líder. No obstante, indicó que está dispuesto a presentarse a las elecciones de precandidatos presidenciales de Perú Primero.

"Claro que sí [postularía como precandidato] Estamos todavía dentro de los plazos en los cuales Martín va a estar en las condiciones de postular. Por eso yo quisiera, por favor, y hago un pedido a la gran militancia, que todavía no estemos en especulaciones. Lo que debemos hacer es mantenernos firmes, mantenernos serenos, sabiendo claramente, convencidos de que Martín, más temprano que tarde, volverá a asumir las riendas del partido", sostuvo.

"Hay ya muchos pedidos de hacer movilizaciones a nivel nacional. Nosotros pedimos calma, pedimos tranquilidad. Esto se va a solucionar en muy breve plazo. Un poco de paciencia que estamos muy optimistas", enfatizó.

"Es venganza de los políticos a quienes Martín mandó al asilo prematuramente"

En otro momento, Mario Vizcarra consideró que su hermano está siendo objeto de una persecución política, en "venganza" del cierre del Congreso de 2019.

"Evidentemente, es venganza de los políticos a quienes Martín mandó al asilo prematuramente. Y en este Congreso, evidentemente, está muy bien representada la mafia política de nuestro Perú, y no están todos", refirió.

"Recordemos cómo es que se dio la vacancia, e inmediatamente comienzan las inhabilitaciones, tres inhabilitaciones, la última de ellas por cerrar el Congreso. ¿No recordamos acaso que cuando cierra el Congreso en septiembre del 2019, prácticamente fue una fiesta nacional? ¿No recordamos acaso cómo salió la gente a apoyar el cierre del Congreso? Un Congreso tan mafioso como el de ahora, un Congreso que tiene el 2 % en estos momentos. En ese entonces, frisaba el 6 o 7% de aceptación", agregó.

Asimismo, cuestionó el fallo del juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional al indicar que alegó falta de arraigo familiar cuando, según dijo, esto no había sido estipulado por el fiscal a cargo de la acusación.

"En el tema de la prisión preventiva, uno de los puntos que la justificaron era que no tenía arraigo familiar. No voy a entrar en detalles, no compete, pero sí voy a decirle que ese tema no fue cuestionado por el fiscal. No fue introducido en su alegato solicitando prisión preventiva. ¿Y de qué momento el juez dice ‘le doy prisión preventiva porque no tiene arraigo familiar’? Si no estaba en discusión si tenía o no tenía arraigo familiar", cuestionó.

¿Es justo, es legal que un juez introduzca un tema que la propia fiscalía no lo había tomado en cuenta? No nos hemos dado cuenta de que, terminados los alegatos, al minuto el juez comenzó a leer más de hora y media, con cuadros comparativos […], determinando la prisión preventiva de Vizcarra. ¿No es costumbre que después de terminar los alegatos se tomen algunas horas y a veces días para la determinación final? En este caso no fue así, leyó más de hora y media justificando la prisión preventiva", añadió.

Finalmente, Mario Vizcarra dijo que su hermano, la noche anterior a la decisión judicial, grabó un video que subió a redes sociales informando que estaría en prisión preventiva porque "ya se había filtrado la información de que la decisión del juez era otorgarle prisión preventiva".