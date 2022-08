El documento del fiscal que investiga el caso, Hans Aguirre, emitido al juez Raúl Justiniano, confirmó la solicitud que se adelantó durante la audiencia sobre la prisión preventiva a los investigados. | Fuente: Andina

El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, por la presunta comisión del delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado.

El documento formal del fiscal que investiga el caso, Hans Aguirre —emitido al juez Raúl Justiniano Romero— confirmó la solicitud que se adelantó durante la audiencia sobre la prisión preventiva a los investigados.

"Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y asimísmo remitir el Requerimiento de Prisión Preventiva emitida en el proceso que se sigue contra Yenifer Noelia Paredes Navarro y otros por la presunta comisión de los delitos de Lavado de Activos y otros en agravio del Estado y la Sociedad", se lee en el documento.

Al respecto, Yenifer Paredes dijo este viernes, durante una audiencia de apelación a la orden de detención en su contra, que siempre ha colaborado en la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado.



"Desde un inicio que se me ha hecho saber de este caso he estado colaborando con la justicia, he acudido a la Fiscalía, al Congreso y siempre he estado dispuesta a dar mis declaraciones. Es más, estoy aquí 10 días y solamente me han citado 4 veces para hacer las respectivas declaraciones, el resto del tiempo he estado acá y no se ha hecho tanto como el fiscal menciona. Pero de todas maneras estoy presta siempre a colaborar y a saber que se cumplió el plazo que se ha establecido en la resolución", señaló.

Yenifer Paredes permanece aún bajo detención preliminar desde el pasado 10 de agosto, cuando se entregó a las autoridades del Ministerio Público, luego de que el Equipo Especial de Fiscales y la Policía no la encontraran durante un operativo en Palacio de Gobierno el 9 de agosto.

Pese a que se entregó a las autoridades del Ministerio Público, su abogado José Dionisio señaló que "de ninguna manera" su patrocinada intentaría acogerse a una colaboradora eficaz como parte de la investigación que se le sigue por el presunto tráfico de influencias por supuestamente ofrecer una obra de saneamiento en Cajamarca.

Benji Espinoza dijo que no correspondería prisión preventiva

El abogado Benji Espinoza, señaló que Yenifer Paredes tiene una "buena conducta procesal" y por ello no habría un posible riesgo de fuga. Ello en el marco de que el Ministerio Público solicitaría prisión preventiva para la cuñada del presidente Pedro Castillo y los hermanos Hugo y Anggi Espino.

"Una persona que colabora con el proceso, que va y se entrega a la justicia ¿qué riesgo de fuga representa? Estaríamos castigando a las personas que entregan. El mensaje de la justicia es 'no te entregues, escóndete porque te pondré prisión preventiva por 36 meses", declaró Espinoza a la prensa.

En esa línea, señaló que no correspondería un pedido de prisión preventiva contra Yenifer Paredes porque "no cumple los requisitos que señala el artículo 78 de la ley procesal penal".

"O se cumplen todos los requisitos o no hay prisión. La primera, es suficiente evidencia; la segunda, pena superior a cuatro años y la tercera, que separa la prisión preventiva de la pena: que haya peligro procesal", sostuvo Espinoza.

Hermanos Espino

Recordemos que este viernes se conoció que los hermanos Anggi y Hugo Espino Lucana, quienes permanecen detenidos de forma preliminar desde el 9 de agosto, se acogieron a la confesión sincera en el marco de la investigación que se les sigue por el supuesto delito de tráfico de influencias por ganar millonarias licitaciones en lo que va del Gobierno de Pedro Castillo.

En declaraciones a ‘La Rotativa del Aire’ de RPP Noticias, el abogado penalista Andy Carrión aclaró cuál es la diferencia entre la confesión sincera y la colaboración eficaz. Él precisó que la confesión sincera consiste en que el imputado admita su culpa en la comisión de los delitos por los cuales es investigado, sin necesidad de implicar a otras personas, para reducir los años de prisión.

“Los alcances de la confesión sincera están recogidas en los artículos 160 y 161 del Código Procesal Penal, que regulan esta medida cuando una persona acepta, admite la comisión de los delitos por los cuales viene siendo investigado y esto podría tener como consecuencia la disminución prudencial de la pena que se enfrentaría en cuanto al delito imputado”, explicó Carrión.

Por otro lado, refirió que la colaboración eficaz sí implica que se otorgue información pertinente que ayude a las investigaciones del Ministerio Público.