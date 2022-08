PJ evaluará este domingo el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Yenifer Paredes y el alcalde de Anguía

Poder Judicial evaluará este domingo pedido de 36 meses de prisión preventiva | Fuente: Foto: Congreso

La suerte de Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, quedó en poder del juez Raúl Justiniano Romero, quién este domingo 21 de agosto iniciará la evaluación del pedido fiscal para que se le imponga 36 meses de prisión preventiva.

En una audiencia virtual a realizarse desde las 4 de la tarde, el magistrado analizará la solicitud presentada ante su despacho por el fiscal Hans Aguirre contra la cuñada del jefe de Estado tras iniciarle una investigación preparatoria por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado.

El Juez Justiniano Romero también comenzará a evaluar ese día la solicitud del fiscal Aguirre Huatuco para que se imponga 36 meses de prisión preventiva contra el Alcalde de Anguía , José Nenil Medina Guerrero, quien se encuentra comprendido dentro de esta investigación preparatoria.

El fiscal Hans Aguirre atribuye a estas personas el ser parte de una organización criminal dedicada a las licitaciones públicas fraudulentas que tenía como campo de acción los departamentos de Lima y Cajamarca, donde se favoreció a empresas de fachada con el otorgamiento de la buena pro de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento por grandes sumas de dinero pese a no contar con los requisitos exigidos por la ley.

Tanto Yenifer Paredes como el alcalde de Anguía permanecen detenidos en la sede policial de la Diviac que se encuentra dentro de la Prefectura de Lima, donde cumplieron una orden de detención preliminar de 10 días que dictó en contra de ambos el juez Raúl Justiniano Romero a pedido del Fiscal Hans Aguirre quien investiga este caso.

Cabe precisar que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional resolvió que no le corresponde pronunciarse sobre el recurso de apelación de la detención preliminar presentada por Yenifer Paredes y José Nenil Medina debido a que la Fiscalía ya formalizó la investigación preparatoria y ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra ambos investigados.

Fiscalía pide prisión preventiva

El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, por la presunta comisión del delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado.

El documento formal del fiscal que investiga el caso, Hans Aguirre -emitido al juez Raúl Justiniano Romero- confirmó la solicitud que se adelantó durante la audiencia sobre la prisión preventiva a los investigados.

"Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y asimísmo remitir el Requerimiento de Prisión Preventiva emitida en el proceso que se sigue contra Yenifer Noelia Paredes Navarro y otros por la presunta comisión de los delitos de Lavado de Activos y otros en agravio del Estado y la Sociedad", se lee en el documento.

Al respecto, Yenifer Paredes dijo este viernes, durante una audiencia de apelación a la orden de detención en su contra, que siempre ha colaborado en la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado.



"Desde un inicio que se me ha hecho saber de este caso he estado colaborando con la justicia, he acudido a la Fiscalía, al Congreso y siempre he estado dispuesta a dar mis declaraciones. Es más, estoy aquí 10 días y solamente me han citado 4 veces para hacer las respectivas declaraciones, el resto del tiempo he estado acá y no se ha hecho tanto como el fiscal menciona. Pero de todas maneras estoy presta siempre a colaborar y a saber que se cumplió el plazo que se ha establecido en la resolución", señaló.

