Miguel Atala

El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente de la Corte Superior de Justicia, accedió evaluar al pedido fiscal de 36 meses de arresto domiciliario para el empresario Miguel Atala Herrera, exvicepresidente de PetroPerú, tras haberse acogido a la confesión sincera en el proceso que se le sigue.

En la sesión de este martes, el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, pidió al juez el cambio de la medida de prisión preventiva por la de arresto domiciliario, luego que el empresario confesara durante el interrogatorio al que fue sometido haber sido testaferro del expresidente Alan García.

Durante la audiencia, Pérez Gómez sostuvo que el cambio de medida restrictiva obedece también a razones de seguridad, ya que Miguel Atala aseguró haber sido amenazado “por una facción del Partido Aprista”.

“Esto me obliga a solicitarle tenga usted a bien disponer esa resolución y ordenar que sea trasladado al domicilio que se señale con la debida custodia policial”, argumentó el fiscal.

El portal IDL Reporteros reveló este martes que Miguel Atala Herrera confesó ante la Fiscalía que actuó como testaferro del exmandatario Alan García para recibir US$ 1.3 millones de la empresa brasileña Odebrecht.

“Luis Nava Guibert se me acercó y tuvimos una breve conversación en la cual me dijo que el dinero depositado en la cuenta de la sociedad offshore Ammarin Investment INC, por el monto de US$ 1,312,000, era del presidente Alan García Pérez. Yo me di por enterado de ello en ese momento”, aseguró el empresario a los fiscales.



José Domingo Pérez reveló que Miguel Atala Herrera ha sido amenazado “por una facción del Partido Aprista”. | Fuente: RPP

En la sesión de este martes, el Poder Judicial ordenó -a pedido del Ministerio Público- la excarcelación de Samir Atala, hijo de Miguel Atala, y también dejó sin efecto la orden de captura contra José Nava, hijo de Luis Nava, luego que ambos hayan entregado información a la Fiscalía sobre pagos de sobornos.