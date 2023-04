Los exministros Bettsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez acusados tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. | Fuente: Andina

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó prisión preventiva por 18 meses para la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, y los exministros del Interior y Comercio Exterior, Willy Huerta Olivas y Roberto Sánchez Palomino, respectivamente.

A través de su cuenta oficial en la red social de Twitter, el Ministerio Público indicó que esta medida corresponde al proceso penal que se les sigue en calidad de presuntos coautores del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración.

¿Qué dicen los implicados?

En marzo pasado, Roberto Sánchez y Willy Huerta expresaron en RPP Noticias su rechazo a la acusación en su contra. El primero reiteró que jamás apoyó ni participó en las coordinaciones para el intento de golpe de Estado que protagonizó el expresidente Pedro Castillo.

El parlamentario sostuvo que ha podido sustentar que no existieron indicios de una supuesta implicación en lo que buscaba el exmandatario aquel 7 de diciembre.

"Conmigo no hay indicios, solo dichos. Después que terminó el mensaje, y lo oímos con el ministro Salas en un lugar contiguo, se deja en tentativa y posibilidad de que yo podría haberme reunido pese a que los testigos no me mencionan", manifestó en entrevista al programa Todo se sabe de RPP.

Roberto Sánchez recalcó que nunca dijo durante aquel día que haya apoyado el golpe de Estado. Por ello, pidió que se consideren los videos y grabaciones para su defensa.

Por su parte, el exministro Willy Huerta recalcó la importancia que tienen los videos de seguridad en Palacio de Gobierno para demostrar que nunca formó parte de los planes de Pedro Castillo.

En una entrevista con el programa La Rotativa del Aire Noche de RPP, manifestó que nunca fue parte del grupo de confianza de Pedro Castillo y que con las pruebas que presentó podrá demostrar que la Fiscalía se equivoca al querer vincularlo al caso.

"Los elementos de convicción presentados por la Fiscalía no son ciertos porque se va a acreditar con los videos, pero sin estas pruebas que son importantes e indispensables, solo se está calificando", enfatizó.

A su turno, la expremier Betssy Chávez señaló que se allana a cualquier investigación, al tiempo que alegó que la clase política ha fracasado "de todas las formas posibles".

"Desde el día 1 me he sometido a la investigación del Ministerio Público y he respetado incluso sus arbitrariedades. Los entiendo, las decisiones son enteramente políticas". mencionó.