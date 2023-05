Gabinete en las sombras: abogado confirmó que Salatiel Marrufo abandonó penal Castro Castro

Eliu Arismendiz Amaya, abogado de Salatiel Marrufo, confirmó en RPP Noticias que su cliente ya abandonó el penal Castro Castro, luego de que el Poder Judicial ordenara su excarcelación al variar su situación legal de prisión preventiva por comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país.

El abogado señaló que su patrocinado, quien fuera jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, reconoció ante la Fiscalía algunos delitos cometidos y está colaborando con las investigaciones en el caso llamado 'Gabinete en las sombras'

"Mi patrocinado viene colaborando con la justicia y la información que está brindando a la fecha está tomando consistencia a nivel de un peso probatorio que, en su oportuno momento, podría involucrar a altos funcionarios de la administración pública durante el periodo del expresidente Pedro Castillo", manifestó Arismendiz en el programa Las cosas como son de RPP TV.

Por otro lado, al abogado evitó confirmar si la excarcelación de Salatiel Marrufo es porque se habría acogido a la figura jurídica de colaboración eficaz. "Me voy a abstener por el tema de la reserva del escenario", precisó.

El fiscal Freddy Niño Gómez fue quien solicitó se varíe el mandato de prisión preventiva por 30 meses que se le impuso a Salatiel Marrufo a fin de que afronte en libertad la investigación que se le sigue.

Lo que declaró ante el Congreso

Marrufo habló para la comisión de Fiscalización del Congreso el pasado 7 de diciembre, poco antes del golpe de Estado de Pedro Castillo, donde mencionó sobre entregas de dinero al entonces mandatario.

"Al señor presidente Pedro Castillo se le entregaba sumas de 50 000 soles mensuales para efecto de que mantenga en el cargo al señor Geiner Alvarado como ministro de Vivienda. Dichas sumas de dinero eran entregadas directamente por Geiner Alvarado en el Palacio de Gobierno. Fueron entregadas en nueve oportunidades, después de cada Consejo de Ministros", sostuvo el exfuncionario.

Marrufo confirmó la versión de la empresaria Sada Goray, confesando que había recibido más de cuatro millones de soles.

"He sido parte de actos de corrupción de los cuales me avergüenzo. Es cierto que la señora Sada Goray me ha entregado dinero en cantidad mayor a cuatro millones y medio. En el 2021, el 15 de setiembre, 200 000 soles; el 14 de octubre, 400 000 soles; el 26 de octubre, 400 000 soles; en noviembre, un millón de soles; el 6 de diciembre, un millón de soles; y otros tantos millones más en 2022", aseveró.