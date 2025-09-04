Últimas Noticias
Geiner Alvarado seguirá investigado: Corte Suprema rechazó su pedido para que se archive proceso penal que se le sigue junto a Pedro Castillo

Geiner Alvarado permanece recluido en el penal Miguel Castro Castro.
Geiner Alvarado permanece recluido en el penal Miguel Castro Castro. | Fuente: Andina
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

El tribunal rechazó una apelación que presentó la defensa legal de Geiner Alvarado contra una resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley.

El exministro Geiner Alvarado seguirá afrontando una investigación preparatoria junto al expresidente Pedro Castillo, por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado a raíz de los casos acumulados Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

Esto porque la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de apelación que presentó Alvarado López para que se revocara la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el 22 de noviembre del 2024, en la que rechazó un recurso de excepción de improcedencia de acción que interpuso su defensa legal, para que se ordenará el archivo de este proceso penal, amparándose en las leyes 32108 y 32138 sobre crimen organizado.

La defensa legal de Geiner Alvarado sostiene que la resolución apelada vulneró el principio de igualdad en la aplicación de la ley, ya que se apartó de los pronunciamientos de la Corte Suprema , que no se respondió en la resolución recurrida sobre la gravedad del delito fin [colusión simple] en el delito de organización criminal, ni en la Convención de la Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada [Convención de Palermo], la cual tiene como finalidad y objetivo la regulación de una organización criminal transnacional, mas no nacional, y que no es un tratado o convenio auto ejecutivo, entre otros argumentos.

No obstante, el tribunal supremo resolvió confirmar lo decisión de Checkley Soria al determinar que los argumentos impugnatorios “no desvirtúan los fundamentos del auto impugnado, habida cuenta de que los hechos atribuidos al recurrente, exministro de Estado, guardan correspondencia con los elementos objetivos y subjetivos que tipifican el delito de organización criminal, inclusive con las modificatorias posteriores, y persuaden por ahora la suficiencia y mérito de la imputación”.

"Por el contrario, la excepción deducida en los términos de su planteamiento no logra su propósito de excluir del ámbito penal el hecho denunciado. El recurso de apelación resulta infundado, pues sus argumentos no permiten la destrucción de la decisión cuestionada ni constituyen un aporte que respalde la pretensión impugnatoria ni el argumento de la excepción deducida", precisa la sala, presidida por el juez supremo César San Martin, en su resolución a la que tuvo acceso RPP.

El exministro Geiner Alvarado afronta prisión preventiva en el penal Miguel Castro Castro por la investigación preparatoria que acumula los casos PetroPerú, Provias Descentralizado - Puente Tarata y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

